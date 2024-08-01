Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Berebut Tiket Putaran Final!

Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan menghadapi Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada Oktober 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Kedua kesebelasan akan bentrok pada 27 Oktober 2024 di Kuwait City, Kuwait.

Indonesia dan Australia tergabung di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Selain keduanya, ada pula Timnas Kuwait U-17 dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17.

Babak kualifikasi akan digelar di 10 negara tuan rumah. Kebetulan, Kuwait akan menjadi co-host untuk babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Hanya 10 juara grup dan lima runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Mereka bakal menyusul Timnas Arab Saudi U-17 yang merupakan tuan rumah.

Indonesia U-17 akan mengawali langkah dengan menghadapi tuan rumah Kuwait pada 23 Oktober 2024 di Stadion Ali Sabah Al-Salem, Farwaniya. Sementara, Australia ditantang Kepulauan Mariana Utara pada hari yang sama.

Berselang dua hari, gantian Indonesia menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Lalu, Australia berjumpa tuan rumah Kuwait.

Di laga terakhir, Indonesia akan berjumpa Australia pada 27 Oktober 2024. Sedangkan, Kuwait berhadapan dengan Kepulauan Mariana Utara.