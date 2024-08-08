Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Pelatih Belum Tentukan Starter Laskar Sambernyawa

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |17:31 WIB
Milomir Seslija belum menentukan 11 awal Persis Solo lawan PSM Makassar (Foto: Instagram/@persisofficial)
SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, belum menentukan 11 pemain di starting eleven jelang laga pembuka Liga 1 2024-2025 kontra PSM Makassar. Duel itu akan berlangsung Sabtu 10 Agustus 2024 sore WIB di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Persis baru merilis daftar skuad untuk Liga 1 2024-2025. Laskar Sambernyawa akan diperkuat 29 pemain dengan komposisi penggawa lama, baru, serta jebolan akademi.

Persis Solo

Menanggapi laga perdana, Milo menegaskan akan memilih 11 pemain starter berdasarkan gaya bermain lawan. Sehingga, seluruh pemain berpeluang mengisi posisi starter.

"(Sebanyak) 11 pemain akan ditentukan berdasarkan gaya permainan yang kami gunakan nanti," ujar Seslija, Kamis (8/8/2024).

Berdasarkan pertandingan yang Persis ikuti di Piala Presiden 2024, Seslija selalu menggunakan pemain-pemain yang berbeda. Maka dari itu, tidak ada jaminan posisi satu pemain akan aman di setiap laga.

"Saat menghadapi Persija (Jakarta) mereka punya gaya permainan berbeda dengan PSM,” tukas Seslija.

