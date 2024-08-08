Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Daftar Skuad Persis Solo untuk Liga 1 2024-2025, Ramadhan Sananta Jadi Bintang?

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:55 WIB
Daftar Skuad Persis Solo untuk Liga 1 2024-2025, Ramadhan Sananta Jadi Bintang?
Berikut daftar skuad Persis Solo di Liga 1 204-2025 (Foto: Piala Presiden)
BERIKUT daftar skuad Persis Solo untuk Liga 1 2024-2025. Sejumlah nama besar terlihat dalam komposisi pemain untuk mengarungi Liga 1 musim depan.

Ada 29 pemain yang tergabung dalam pasukan Laskar Sambarnyawa. Mereka akan dipimpin oleh pelatih kepala Milomir Seslija.

Persis Solo

Pria asal Bosnia & Herzegovina itu sejatinya sudah menangani Persis sejak pertengahan Liga 1 2023-2024. Harapan tinggi diusung melihat kiprah klub asal Kota Solo tersebut di Piala Presiden 2024 dengan finis di urutan tiga.

Media Officer Persis Brian Barcelona mengatakan, skuad ini terdiri dari gabungan pemain lama, pemain baru, talenta muda, dan jebolan akademi. Mereka diharapkan dapat mengerek posisi klub di klasemen akhir.

"Ada 29 pemain yang terdiri dari kombinasi pemain lama, pemain baru, talenta muda, dan penggawa jebolan akademi," kata Bryan kepada awak media, Kamis (8/8/2024).

Musim ini, Persis Solo mempertahankan dua pemain asingnya, yakni Sho Yamamoto dan Moussa Sidibe. Lalu, mereka menambah legiun asing baru yakni Ricardo Lima, Eduardo Kunde, Karim Rossi, Facundo Aranda, dan Gonzalo Andrada.

Halaman:
1 2
      
