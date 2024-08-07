Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang PSM Makassar vs Persis Solo, Milomir Seslija Mau Laskar Sambernyawa Jaga Kekompakan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |22:01 WIB
Jelang PSM Makassar vs Persis Solo, Milomir Seslija Mau Laskar Sambernyawa Jaga Kekompakan
Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija mengincar kemenangan atas PSM Makassar di laga perdana Liga 1 2024-2025. Untuk itu, ia pun berharap anak buahnya bisa menjaga kekompakkan agar permainan Persis bisa maksimal saat melawan PSM nanti.

Persis Solo akan berhadapan dengan PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 15.30 WIB mendatang. Pertandingan itu akan sangat krusial bagi kedua tim.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- ingin melanjutkan tren positif usai mengunci peringkat ketiga di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Sedangkan, Juku Eja -julukan PSM Makassar- tentu ingin bangkit di musim yang baru.

Seslija mengatakan cukup puas dengan hasil yang didapat Persis Solo pada turnamen pramusim. Namun sekarang, pelatih asal Bosnia & Herzegovina itu meminta Laskar Sambernyawa fokus pada Liga 1 2024-2025.

Persis Solo

“Kita semua sudah bekerja keras menampilkan yang terbaik pada sesi pra-musim, sekarang saatnya kita lebih bekerja lebih gigih lagi sebelum bertolak menuju Balikpapan untuk menghadapi PSM,” kata Seslija dikutip dari laman resmi Persis Solo, Rabu (7/8/2024).

