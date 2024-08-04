Ramadhan Sananta Bertekad Bawa Persis Solo Juarai Liga 1 2024-2025

RAMADHAN Sananta berharap Persis Solo bisa selalu meraih hasil positif di kompetisiLiga 1 2024-2025. Bahkan, dia menargetkan Laskar Sambernyawa untuk bisa juara di musim depan.

Persis Solo baru saja selesai melakoni Piala Presiden 2024 dengan cukup apik. Mereka finis di peringkat ketiga usai mengalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu (3/8/2024) di Stadion Manahan, Solo.

Ini menjadi pencapaian terbaik Laskar Sambernyawa -julukan Persis- selama mentas di Piala Presiden. Sebelumnya, mereka belum pernah bisa finis di posisi setinggi ini.

Sananta pun menyambut baik adanya Piala Presiden 2024. Menurutnya, turnamen pra musim tersebut sangat apik bagi para tim-tim peserta untuk mempersiapkan diri sebelum mentas di Liga 1 2024/2025, yang akan bergulir mulai 9 Agustus mendatang.

“Tentunya ini sangat bagus buat kita fokus menatap liga karena ini pertandingan yang bagus untuk pemain-pemain baru dan pemain-pemain lama,” kata Sananta kepada MNC Portal Indonesia selepas pertandingan, Sabtu (4/8/2024).

Pada musim lalu, Persis berakhir di posisi ketujuh klasemen akhir Liga 1 2023/2024 dengan raihan 50 poin. Mereka hanya terpaut lima poin saja dari zona championships series, yang musim depan sudah tidak diadakan lagi.