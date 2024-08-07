Laga Timnas Indonesia vs Timnas Belanda Digelar Maret 2026?

LAGA Timnas Indonesia vs Timnas Belanda digelar Maret 2026? Waktu tepat dari penyelenggaraan pertandingan bergengsi dalam tajuk uji coba ini masih sangat dinantikan saat ini.

Timnas Indonesia dikabarkan berpeluang menghadapi Timnas Belanda dalam laga uji coba. Kabar ini muncul usai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambertus Christiaan Grijns.

Dalam pertemuan itu, Erick Thohir membahas potensi kerja sama di bidang energi dan pangan. Selain itu, Erick Thohir juga mengungkapkan akan ada rencana kolaborasi antara PSSI dan Asosiasi Sepakbola Kerajaan Belanda (KNVB).

PSSI berencana mengadakan laga uji coba antara Timnas Indonesia kontra De Oranje -julukan Timnas Belanda. Bahkan, kolaborasi yang sedang dimatangkan itu tidak hanya akan mengarah pada Timnas Indonesia level senior saja. Rencananya, ini juga untuk semua kelompok usia, baik itu kategori pria maupun wanita.

Tentu saja, peluang ini disambut hangat oleh publik. Sebab, jika pertandingan bisa benar-benar digelar, ini akan sangat menarik dan memberi pengalaman lebih untuk para pemain Timnas Indonesia dengan menghadapi tim top seperti Timnas Belanda.

Jika benar digelar, kapan laga Timnas Indonesia vs Timnas Belanda bisa berlangsung? Berdasarkan perhitungan Okezone, untuk tim senior, laga paling cepat bisa tersaji pada Maret 2026.

Alasannya, kedua tim sama-sama punya jadwal padat pada 2024 dan juga 2025. Timnas Indonesia sendiri akan melakoni laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025.

Pada periode yang sama, Timnas Belanda juga sudah memiliki jadwal pertandingan. Mereka akan mentas di UEFA Nations League A 2024-2025.