4 Pemain Naturalisasi yang Berpotensi Dicoret dari Timnas Indonesia Jelang Lawan Australia dan Arab Saudi, Nomor 1 Paling Dinanti Aksinya

(Foto: PSSI)

SEJUMLAH pemain naturalisasi berpotensi dicoret dari Timnas Indonesia jelang pertandingan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Australia dan Arab Saudi. Ya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya tak bisa menurunkan seluruh pemain naturalisasi Indonesia.

Alasannya pun beragam, mulai dari akumulasi kartu hingga yang paling parah adalah karena tidak direstui oleh FIFA. Hal ini tentu akan membuat kekuatan Timnas Indonesia menjadi berkurang signifikan.

Shin Tae-yong pun perlu memikirkan strategi baru untuk mengatasi masalah tersebut. Namun yang diharapkan, tentu pemain-pemain naturalisasi tersebut akan tetap dipanggil oleh Coach Shin guna menambah kekuatan skuad garuda di laga menghadapi Australia dan Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berikut 4 pemain naturalisasi yang berpotensi dicoret dari Timnas Indonesia jelang pertandingan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

4. Jordi Amat





Bek tengah senior andalan Timnas Indonesia, Jordi Amat menjadi pemain pertama yang berpotensi akan dicoret oleh Shin Tae-yong di laga perdana babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Australia dan Arab Saudi.

Alasan utamanya adalah karena bek Johor Darul Takzim itu mendapat akumulasi kartu merah di laga kontra Irak bulan Juni lalu. Hal ini membuatnya harus absen dalam dua laga.

Jordi Amat masih harus absen satu laga lagi. Namun melihat performanya yang mulai menurun, ada kemungkinan dirinya akan tergantikan oleh pemain lain termasuk Kevin Diks yang dikabarkan akan segera dinaturalisasi.