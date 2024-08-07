Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Terpuji Shin Tae-yong Selalu Hentikan Latihan Timnas Indonesia saat Adzan Berkumandang

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |10:44 WIB
Kisah Terpuji Shin Tae-yong Selalu Hentikan Latihan Timnas Indonesia saat Adzan Berkumandang
Shin Tae-yong selalu menghentikan latihan Timnas Indonesia ketika adzan berkumandang. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH terpuji Shin Tae-yong selalu menghentikan latihan Timnas Indonesia saat Adzan berkumandang akan diulas Okezone. Meski bukan beragama Islam, Shin Tae-yong menghormati mayoritas para pemain Timnas Indonesia yang beragama muslim.

Saat memimpin latihan Timnas Indonesia U-19 pada medio Juni 2022, Shin Tae-yong mengungkap alasan selalu menghentikan sesi latihan skuad Garuda ketika adzan atau waktu solat tiba.

Shin Tae-yong di sela-sela memimpin latihan Timnas Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

(Shin Tae-yong di sela-sela memimpin latihan Timnas Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

“Selama ini memang begitu. Ketika ada adzan, latihan satu hingga dua menit dihentikian sampai adzan selesai. Hal itu merupakan salah satu cara menghargai agama pemain,” kata Shin Tae-yong.

Sebelum resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, Shin Tae-yong lebih dulu bejalar budaya Islam di Jakarta. Ia mendapatkan banyak pengetahuan soal islam ketika mengunjungi Korean Cultural Center pada 9 Desember 2019 di Jakarta.

“Pelatih Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada 8 Desember 2019. Fokusnya untuk memahami budaya dan karakter islami pemain-pemain Indonesia. Sehari setelahnya, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center di Indonesia dan mendengar ceramah dari pakar budaya Islam. Pelatih Shin menunjukan minat aktif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan,” kata media Korea Selatan, Yonhap, saat itu.

Saling menghormati itu yang membuat Shin Tae-yong tak hanya dicintai para pemain Timnas Indonesia, tapi juga publik sepakbola Tanah Air. Rasa cinta itu balik ditunjukkan Shin Tae-yong dengan meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
