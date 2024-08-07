Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Sambut Positif Langkah Shin Tae-yong Rekrut Pelatih Striker untuk Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |10:30 WIB
Erick Thohir Sambut Positif Langkah Shin Tae-yong Rekrut Pelatih Striker untuk Timnas Indonesia
Yeom Ki-hun direkrut PSSI untuk menjadi pelatih striker Timnas Indonesia sebagai staf Shin Tae-yong (Foto: EPA Images/Jeon Heon-kyun)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik keputusan Shin Tae-yong merekrut pelatih striker anyar untuk Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Ia berharap, kehadiran pelatih baru itu bisa meningkatkan kualitas Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Shin saja merekrut pelatih striker untuk Timnas Indonesia. Yeom, yang juga berasal dari Korea Selatan, memiliki spesialisasi melatih serangan dan ketajaman di lini depan.

Yeom Ki-hun merupakan eks striker Timnas Korea Selatan (Foto: EPA Images/Rungroj Yongrit)

Kabar ini berhembus dari laporan berita media Korea Selatan, Sports Chosun. Mereka melaporkan, alasan Yeom bergabung adalah untuk membantu STY dalam mengembangkan sepakbola Indonesia.

“Seorang sumber mengatakan pada hari ini tanggal 6 Agustus, pelatih Yeom Ki-hun akan bergabung dengan Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong sebagai pelatih striker,” tulis Sport Chosun.

“Menurut sumber tersebut, pelatih Yeom menerima tawaran itu dari Shin bulan lalu. Ia menerima tawaran ini karena melihat ketulusan Shin dalam mengembangkan potensi sepakbola Indonesia,” imbuh laporan itu.

Menanggapi kabar ini, Erick menyambut baik kehadiran Yeom di Timnas Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu berharap kedatangan staf pelatih baru dapat membantu peningkatan sepakbola Indonesia.

