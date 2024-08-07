Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Erick Thohir Dengar Piala AFF 2024 Diundur: Lebih Baik buat Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |10:04 WIB
JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik jika Piala AFF 2024 akan diundur. Namun, sejauh ini dirinya belum mendapatkan keterangan resmi dari AFF.

Rencana awal, Piala AFF akan berlangsung pada 23 November sampai dengan 21 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama dengan Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos.

Piala AFF 2024

Erick mengatakan jika Piala AFF diundur dari jadwal membuat Timnas Indonesia akan lebih matang untuk persiapan. Kabarnya, setelah perubahan jadwal ajang itu akan bergulir pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

"Kalau memang diundur ke Desember 2024, akan lebih baik (untuk Timnas Indonesia),"kata Erick di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024.

Menteri BUMN itu mengatakan sejauh ini memang belum ada informasi resmi terkait itu. Jadi, pihaknya saat ini masih sebatas menunggu lebih dahulu.

Halaman:
1 2
      
