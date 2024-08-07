Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Australia Tak Jadi Digelar di Gelora Bung Tomo, PSSI Ternyata sejak Awal Inginnya Main di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |02:58 WIB
Timnas Indonesia vs Australia Tak Jadi Digelar di Gelora Bung Tomo, PSSI Ternyata sejak Awal Inginnya Main di SUGBK
Stadion Utama Gelora Bung Karno jadi venua laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Venue pertandingan Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mengalami perubahan, yang awalnya di Stadion Gelora Bung Tomo, kini pindah ke Stadion Utam Gelora Bung Karno (SUGBK). Menurut anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak SUGBK untuk mengetahui apakah bisa stadion itu dipakai.

Pertemuan kedua tim merupakan laga lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim berada di Grup C juga bersama China, Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi.

Arya Sinulingga mengatakan laga antara kedua tim seperti cukup memungkinkan akan dilaksanakan di SUGBK. Hal itu menandakan proses revitalisasi lapangan stadion itu akan selesai sepenuhnya sebelum laga tersebut.

"Memang kita intens banget koordinasi dengan GBK, dan kita lihat peluang GBK untuk dipakai sebagai kandang ronde 3 melawan Australia pada tanggal 10 september,"kata Arya dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).

Momen SUGBK tengah diperbaiki rumputnya untuk laga Timnas Indonesia

Pria berkacamata itu mengatakan PSSI pun bergerak cepat mengurus perpindahan laga itu. Oleh dikarenakan, mereka sudah mengirim surat secara resmi ke AFC.

