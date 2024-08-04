Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Futsal Series Region Surabaya 2024: SMAN 12 Surabaya Juara Usai Bantai SMKN 5 Surabaya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |22:13 WIB
Hasil Final Futsal Series Region Surabaya 2024: SMAN 12 Surabaya Juara Usai Bantai SMKN 5 Surabaya
SMAN 12 Surabaya raih gelar juara Futsal Series Surabaya 2024. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL final Futsal Series Region Surabaya 2024 akan diulas dalam artikel ini. SMAN 12 Surabaya sukses menyabet gelar juara Futsal Series Region Surabaya.

Laga pamungkas Futsal Series Region Surabaya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (4/8/2024) malam WIB. SMAN 12 Surabaya keluar sebagai juara Futsal Series Region Surabaya 2024 usai menang telak 4-1 atas SMKN 5 Surabaya.

Futsal Series Region Surabaya 2024

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Skuad SMAN 12 Surabaya langsung tancap gas sejak menit awal. Alhasil, mereka berhasil membuka keunggulannya atas SMKN 5 Surabaya.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup sengit. Kedua tim saling jual beli serangan, namun masih terlalu polos sehingga belum ada gol tambahan yang tercipta.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. SMAN 12 Surabaya unggul sementara 1-0 atas SMKN 5 Surabaya di babak pertama.

1 2
      
