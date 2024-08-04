Ciro Alves Tak Sabar Hadapi Liga 1 2024-2025 Bareng Persib Bandung

BANDUNG – Winger Persib Bandung, Ciro Alves, tak sabar menghadapi Liga 1 2024-2025. Apalagi, ia merasa kondisinya sudah semakin lebih kuat.

“Ini bagus dan saya merasa lebih kuat. Saya merasa bagus untuk menghadapi liga,” ungkap Ciro di Stadion Sidolig, Bandung, dikutip Minggu (4/8/2024).

Pemain asal Brasil ini semakin tak sabar lantaran di musim 2024/2025 ini, Persib akan memasuki liga sebagai juara bertahan. Belum lagi, Maung Bandung akan bermain AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025.

“Ya, ini pertama kalinya saya bersama Persib, saya sangat senang dan bekerja keras melakukan persiapan bersama tim ini untuk liga dan AFC Champions League ini, saya 100 persen fokus,” tegas Ciro.

Pemilik nomor punggung 77 itu mengaku tidak memiliki target khusus di musim 2024-2025. Ia hanya ingin membantu Persib untuk bisa memenangkan setiap pertandingannya.

“Target saya adalah membantu Persib dan mengerahkan 100 persen untuk Persib di lapangan,” ujar Ciro.