HOME BOLA LIGA INDONESIA

Saddil Ramdani Diisukan Gabung Persib Bandung, Bojan Hodak: Tidak Ada Pemain Tambahan Lagi!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |19:11 WIB
Saddil Ramdani Diisukan Gabung Persib Bandung, Bojan Hodak: Tidak Ada Pemain Tambahan Lagi!
Pemain Sabah FC, Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/officialsabahfc)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, dengan tegas membantah isu timnya akan memboyong Saddil Ramadani dari klub Malaysia, Sabah FC. Sebab menurut Bojan, Persib sudah takkan belanja pemain lagi, justru ada beberapa penggawa yang akan dipinjamkan.

Ya, pelatih asal Kroasia itu memastikan Persib Bandung tidak akan mendatangkan pemain tambahan di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Apalagi merekrut Saddil Ramdani.

Bahkan, Bojan Hodak juga memastikan tidak ada kejutan yang akan dilakukan di acara launching tim Persib Bandung musim 2024-2025 yang akan digelar di GOR C-Tra Arena Bandung, Minggu (4/8/2024) besok.

“Tidak ada (pemain tambahan). Hanya mereka saja yang ada di sini, itu saja. Jika berpikir ada Saddil, tidak ada,” tegas Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (3/8/2024).

Saddil Ramdani

Pelatih terbaik Liga 1 2023-2024 ini merasa skuad yang ada saat ini sudah cukup. Bahkan beberapa kekurangan posisi yang ada musim sebelumnya, kini sudah dimiliki.

Halaman:
1 2
      
