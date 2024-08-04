Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Getafe vs Atletico Madrid di Laga Pramusim 2024-2025: Los Rojiblancos Menang 3-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |06:55 WIB
Hasil Getafe vs Atletico Madrid di Laga Pramusim 2024-2025: <i>Los Rojiblancos</i> Menang 3-1
Atletico Madrid menang 3-1 atas Getafe di uji coba pramusim (Foto: EPA)
A
A
A

ATLETICO Madrid meraih kemenangan atas Getafe pada laga uji coba pramusim 2024-2025. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Coliseum, Minggu (4/8/2024).

Pasukan Diego Simeone bermain efektif sepanjang pertandingan. Brace dari Angel Correa dan sebiji gol kreasi Joao Felix membawa Atletico Madrid menang 3-1 di laga pramusim mereka kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim cenderung bermain dengan tempo sedang di awal pertandingan. Perlahan tapi pasti Atletico Madrid mulai memberikan ancaman ke gawang Getafe.

Setelah beberapa kali peluang, Atletico Madrid akhirnya unggul pada menit ke-38 lewat aksi Angel Correa. Correa mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Arthur Vermeeren.

Los Rojiblancos kemudian menggenapkan keunggulan mereka menjadi 2-0 sebelum turun minum. Kali ini giliran Joao Felix yang mencatatkan namanya di papan skor.

Halaman:
1 2
      
