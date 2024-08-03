Penyebab Pemain Timnas Prancis U-23 dan Argentina U-23 Ribut Kelar Laga Sepakbola Olimpiade Paris 2024

Para pemain Prancis U-23 dan Argentina U-23 terlibat keributan usai pertandingan (Foto: EPA)

PENYEBAB pemain Timnas Prancis U-23 dan Argentina U-23 ribut kelar laga sepakbola Olimpiade Paris 2024 menarik untuk dibahas. Insiden itu terjadi usai pertandingan babak perempatfinal.

Kedua tim saling berhadapan di Stadion Bordeaux, Prancis, Sabtu, (3/8/2024) dini hari WIB. Les Bleus menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Jean-Philippe Mateta.

Keributan terjadi beberapa saat selepas pertandingan dinyatakan selesai. Para pemain dari kedua tim terlibat saling dorong dan tampak ingin baku hantam.

Namun kejadian itu tak berlangsung lama karena para pemain kedua tim langsung dipisahkan untuk masuk ke lorong menuju ruan ganti. Setelah beberapa saat, para pemain Prancis kemudian kembali ke lapangan dan merayakan kemenangan bersama suporter yang ada di tribun.

Pertandingan perempatfinal Olimpiade Paris 2024 antara Prancis U-23 vs Argentian U-23 sudah berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal. Laga dipanaskan insiden yel-yel dan lagu rasial yang dikemukakan pemain Argentina Enzo Fernandez usai skuad Albiceleste memenangi Copa America 2024 beberapa waktu lalu.