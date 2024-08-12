3 Negara yang Remehkan Sepakbola Indonesia tapi Prestasi Olahraganya Kalah dari Indonesia di Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Israel!

SEBANYAK 3 negara yang meremehkan sepakbola Indonesia tapi prestasi olahraganya kalah dari Indonesia di Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia menyelesaikan Olimpiade Paris 2024 dengan menempati peringkat 39, dengan rincian 2 emas dan 1 perunggu.

Pencapaian ini merupakan yang terbaik bagi kontingen Indoneisa terhitung sejak Olimpiade Sydney 2000, yang mana saat itu kontingen Tanah Air menempati peringkat 38. Finis di posisi 39 dunia membuat Indonesia mengalahkan sejumlah negara top dunia.

Bahkan beberapa di antaranya, pernah meremehkan sepakbola Indonesia. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 3 negara yang Remehkan sepakbola Indonesia tapi prestasi olahraganya kalah dari Indonesia di Olimpiade Paris 2024:

3. Vietnam





Media Vietnam, BGTV, meremehkan peluang Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. BGTV memprediksi Indonesia bakal senasib dengan Thailand dan Vietnam yang sama-sama rontok di posisi juru kunci pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia.

“Sulit bagi Indonesia menciptakan hasil yang lebih baik dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya (Thailand dan Vietnam). Di babak kedua saja, Indonesia beruntung karena rival terberatnya, Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Phillipe Troussier,” tulis BGTV.

Ketika babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru dimulai September 2024, atlet-atlet Tanah Air Indonesia membungkam mulut media Vietnam. Di saat Indonesia mendapatkan 2 emas dan 1 perunggu di Olimpiade Paris 2024, atlet-atlet Vietnam sama sekali gagal mendulang medali.