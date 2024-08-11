Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bertemu Erick Thohir, Presiden FIFA Gianni Infantino Titip Salam untuk Atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |07:32 WIB
Bertemu Erick Thohir, Presiden FIFA Gianni Infantino Titip Salam untuk Atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024
Presiden FIFA, Gianni Infantino bertemu dengan Erick Thohir. (Foto: Instagram/@gianni_infantino)
A
A
A

PARIS – Presiden Federasi Sepakbola Dunia (FIFA), Gianni Infantino, menyampaikan pesan khusus kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat bertemu dengan Erick Thohir, Infantino menitipkan salam untuk atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Diketahui, Infantino bertemu lagi dengan Erick Thohir. Pertemuan itu terjadi di Paris, Prancis pada Sabtu 10 Agustus 2024.

Momen pertemuan Infantino dengan Erick Thohir diketahui dalam unggahan akun Instagram pribadi Gianni Infantino (@gianni_infantino). Dalam foto yang diunggahn, Presiden FIFA itu tampak semringah bisa bertemu lagi dengan Ketum PSSI.

Gianni Infantino dan Erick Thohir

Pertemuan itu digelar untuk membahas sepakbola Indonesia. Infantnio mengatakan FIFA selalu siap sedia membantu Indonesia dalam hal perkembangan sepakbola.

“Senang sekali bertemu dengan teman saya sekaligus Presiden Persatuan Sepakbola Indonesia, Erick Thohir,” tulis Gianni Infantino dalam unggahannya di Instagram, dikutip pada Minggu (11/8/2024).

“Hari ini di kantor FIFA di Paris, kami melanjutkan diskusi tentang bagaimana kami dapat menyediakan lebih banyak kesempatan bermain sepakbola bagi masyarakat di negaranya yang indah ini,” lanjutnya.

Gianni Infantino juga melempar pujian atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia U-17 pada tahun lalu. Dia berharap, Erick Thohir dan jajarannya bisa terus mengembangkan sepakbola Indonesia.

“Sepakbola sangat populer di Indonesia, seperti yang saya lihat langsung selama Piala Dunia FIFA U-17 tahun lalu, dan PSSI melakukan pekerjaan yang luar biasa di bawah Erick Thohir untuk lebih mengembangkan permainan ini, dengan dukungan penuh dari program FIFA Forward,” tutur Infantino.

