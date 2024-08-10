Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Spanyol vs Prancis di Olimpiade Paris 2024: Hampir Jadi Lawan Timnas Indonesia U-23, Kini Fermin Lopez Dkk Rebut Emas!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |07:55 WIB
Spanyol vs Prancis di Olimpiade Paris 2024: Hampir Jadi Lawan Timnas Indonesia U-23, Kini Fermin Lopez Dkk Rebut Emas!
Timnas Spanyol U-23 memenangkan medlai emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@sefutbol)
A
A
A

FINAL cabang olahraga sepakbola putra Olimpiade Paris 2024 rampung digelar pada Sabtu (10/8/2024) dini hari WIB. Dalam laga yang digelar di Parc des Princes ini, Timnas Spanyol U-23 menang dengan skor 5-3!

Tuan rumah Timnas Prancis U-23 sejatinya unggul lebih dulu via sepakan kaki kiri Enzo Millot pada menit 11. Gol itu rupanya mengentak para pemain Timnas Spanyol U-23.

Fermin Lopez mencetak 2 gol di final Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@sefutbol)

La Rojita -julukan Timnas Spanyol U-23 berbalik unggul 3-1 lewat brace Fermin Lopez (18’ dan 25’) serta Alex Baena. Skor 3-1 untuk keunggulan Timnas Spanyol U-23 bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Timnas Prancis U-23 yang tidak mau kalah di kandang sendiri mencoba bangkit. Hasilnya, skuad asuhan Thierry Henry ini memaksa laga berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit setelah skor sama kuat 3-3 di waktu normal.

Gol-gol Timnas Prancis U-23 di babak kedua dilesakkan Maghnes Akliouche (79’) dan eksekusi penalti Jean Mateta (90+1’). Sayangnya, cuma sampai sini Timnas Prancis U-23 memberikan perlawanan.

Di masa perpanjangan waktu, Timnas Spanyol U-23 mencetak dua gol via brace Sergio Camello pada menit 100 dan 120+1. Alhasil, Timnas Spanyol U-23 merebut medali emas sepakbola putra Olimpiade Paris 2024 setelah menang 5-3.

