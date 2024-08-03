Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Semifinal Sepakbola Olimpiade Paris 2024: Timnas Maroko U-23 vs Timnas Spanyol U-23 dan Timnas Prancis U-23 vs Timnas Mesir U-23

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |05:56 WIB
Jadwal Semifinal Sepakbola Olimpiade Paris 2024: Timnas Maroko U-23 vs Timnas Spanyol U-23 dan Timnas Prancis U-23 vs Timnas Mesir U-23
Berikut jadwal semifinal sepakbola Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/sefutbol)
A
A
A

JADWAL semifinal sepakbola Olimpiade Paris 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Tim-tim yang memastikan diri ke babak empat besar adalah Timnas Maroko U-23, Timnas Spanyol U-23, Timnas Prancis U-23 dan Timnas Mesir U-23.

Babak Semifinal Olimpiade Paris 2024 akan dimainkan pada Senin 5 Agustus hingga Selasa 6 Agustus 2024. Pertama ada Timnas Maroko U-23 yang akan menghadapi Timnas Spanyol U-23.

Kemudian pertandingan semifinal lain mempertemukan Timnas Prancis U-23 vs Timnas Mesir U-23. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- melangkah ke semifinal usai menang meyakinkan 3-0 atas Jepang U-23.

Berstatus sebagai finalis pada edisi sebelumnya, Fermin Lopez dan rekan-rekan dipastikan bakal memanfaatkan momentum untuk meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 kali ini.

Sementara itu, Maroko U-23 juga tampil luar biasa di babak delapan besar. Mereka tampil dominan saat menyingkirkan Amerika Serikat dengan skor telak 4-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/338/3049319/persiapan_pawai_peraih_medali_olimpiade-jdWI_large.jpg
Bis dan Pengamanan Bersiap Gelar Pawai Peraih Medali Olimpiade Paris 2024 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/51/3047889/2-pemain-timnas-spanyol-yang-kawinkan-gelar-euro-2024-dengan-olimpiade-paris-2024-nomor-1-fermin-lopez-jo3Z0uYhKR.jpg
2 Pemain Timnas Spanyol yang Kawinkan Gelar Euro 2024 dengan Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Fermin Lopez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/51/3047718/3-negara-yang-remehkan-sepakbola-indonesia-tapi-prestasi-olahraganya-kalah-dari-indonesia-di-olimpiade-paris-2024-nomor-1-israel-kqDMySToBE.jpg
3 Negara yang Remehkan Sepakbola Indonesia tapi Prestasi Olahraganya Kalah dari Indonesia di Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Israel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/51/3047300/bertemu-erick-thohir-presiden-fifa-gianni-infantino-titip-salam-untuk-atlet-indonesia-di-olimpiade-paris-2024-CAY5nKGbmY.jpg
Bertemu Erick Thohir, Presiden FIFA Gianni Infantino Titip Salam untuk Atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/49/1642367/diva-zahra-tutup-kejurnas-sprint-rally-2025-dengan-prestasi-moncer-ntb.webp
Diva Zahra Tutup Kejurnas Sprint Rally 2025 dengan Prestasi Moncer
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/momen_ketiga_jay_idzes_melindungi_gawang_sassuolo.jpg
Aksi Gila Jay Idzes Jadi Sorotan Serie A Usai Wajahnya Jadi Tameng Kemenangan Sassuolo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement