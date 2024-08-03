Jadwal Semifinal Sepakbola Olimpiade Paris 2024: Timnas Maroko U-23 vs Timnas Spanyol U-23 dan Timnas Prancis U-23 vs Timnas Mesir U-23

JADWAL semifinal sepakbola Olimpiade Paris 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Tim-tim yang memastikan diri ke babak empat besar adalah Timnas Maroko U-23, Timnas Spanyol U-23, Timnas Prancis U-23 dan Timnas Mesir U-23.

Babak Semifinal Olimpiade Paris 2024 akan dimainkan pada Senin 5 Agustus hingga Selasa 6 Agustus 2024. Pertama ada Timnas Maroko U-23 yang akan menghadapi Timnas Spanyol U-23.

Kemudian pertandingan semifinal lain mempertemukan Timnas Prancis U-23 vs Timnas Mesir U-23. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- melangkah ke semifinal usai menang meyakinkan 3-0 atas Jepang U-23.

Berstatus sebagai finalis pada edisi sebelumnya, Fermin Lopez dan rekan-rekan dipastikan bakal memanfaatkan momentum untuk meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 kali ini.

Sementara itu, Maroko U-23 juga tampil luar biasa di babak delapan besar. Mereka tampil dominan saat menyingkirkan Amerika Serikat dengan skor telak 4-0.