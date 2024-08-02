Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo Jadikan Laga Kontra Persija Jakarta Bekal untuk Liga 1 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |21:43 WIB
Persis Solo Jadikan Laga Kontra Persija Jakarta Bekal untuk Liga 1 2024-2025
Persis Solo menjadikan laga kontra Persija Jakarta sebagai bekal di Liga 1 2024-2025 (Foto: Piala Presiden)
A
A
A

SOLO – Bek kanan Persis Solo, Eky Taufik, menjadikan laga melawan Persija Jakarta sebagai bekal sebelum berkompetisi di Liga 1 2024-2025. Ia mengakui sudah banyak belajar dari laga sebelumnya.

Persis akan berhadapan dengan Persija dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB.

Persis Solo

Eky menilai pertandingan itu penting baginya untuk mempersiapkan bekal menuju kompetisi Liga 1 2024-2025. Mantan pemain Persela Lamongan itu meyakini Laskar Sambernyawa akan bermain lebih baik ketimbang laga sebelumnya.

“Melawan Persija merupakan pertandingan yang penting bagi kita untuk mempersiapkan tim menjadi lebih baik menuju Liga 1 yang akan segera dimulai,” kata Eky dikutip dari laman resmi Persis Solo, Jumat (2/8/2024).

“Kami telah belajar dari kesalahan pada laga kemarin dan bermain dengan maksimal pada laga besok,” tambah pemain berusia 33 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
