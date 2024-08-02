Incar Posisi 3 Piala Presiden 2024, Persija Jakarta Bakal Main Menyerang Lawan Persis Solo

Persija Jakarta akan tampil menyerang saat bersua Persis Solo di perebutan posisi tiga Piala Presiden 2024 (Foto: MPI/Romensy August)

SOLO – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, berambisi mengamankan posisi tiga di Piala Presiden 2024 saat melawan Persis Solo. Oleh karena itu, ia akan menginstruksikan anak buahnya bermain menyerang.

Persija akan bersua dengan Persis Solo di laga perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2024. Laga krusial itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB.

Menghadapi tuan rumah, Pena mengungkapkan Laskar Sambernyawa adalah tim yang tangguh dan mempunyai kualitas individual pemain mumpuni. Walau begitu, ia tidak gentar.

Pena akan menginstruksikan anak asuhnya untuk mendominasi permainan. Ia juga sudah membedah kekuatan Persis Solo selama tiga hari jeda jelang pertandingan.

"Kami harus mencoba untuk tampil lebih baik, dan mencoba mendominasi game. Kami akan coba pula untuk menyerang dan bertahan lebih baik dibandingkan mereka, dan semoga itu akan membuat kami memenangi pertandingan besok,” kata Pena dalam konferensi pers, Jumat (2/8/2024).

"Kami sudah menganalisa Persis. Kami tahu keunggulan mereka. Kami analisis dari segi set piece, juga cara mereka menyerang dan bertahan. Yang kami lakukan adalah mencoba bermain lebih baik daripada mereka,” imbuh pria asal Spanyol itu.