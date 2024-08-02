Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Incar Posisi 3 Piala Presiden 2024, Persija Jakarta Bakal Main Menyerang Lawan Persis Solo

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |20:27 WIB
Incar Posisi 3 Piala Presiden 2024, Persija Jakarta Bakal Main Menyerang Lawan Persis Solo
Persija Jakarta akan tampil menyerang saat bersua Persis Solo di perebutan posisi tiga Piala Presiden 2024 (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, berambisi mengamankan posisi tiga di Piala Presiden 2024 saat melawan Persis Solo. Oleh karena itu, ia akan menginstruksikan anak buahnya bermain menyerang.

Persija akan bersua dengan Persis Solo di laga perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2024. Laga krusial itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB.

Persija Jakarta di Piala Presiden 2024 (Foto: Piala Presiden)

Menghadapi tuan rumah, Pena mengungkapkan Laskar Sambernyawa adalah tim yang tangguh dan mempunyai kualitas individual pemain mumpuni. Walau begitu, ia tidak gentar.

Pena akan menginstruksikan anak asuhnya untuk mendominasi permainan. Ia juga sudah membedah kekuatan Persis Solo selama tiga hari jeda jelang pertandingan.

"Kami harus mencoba untuk tampil lebih baik, dan mencoba mendominasi game. Kami akan coba pula untuk menyerang dan bertahan lebih baik dibandingkan mereka, dan semoga itu akan membuat kami memenangi pertandingan besok,” kata Pena dalam konferensi pers, Jumat (2/8/2024).

"Kami sudah menganalisa Persis. Kami tahu keunggulan mereka. Kami analisis dari segi set piece, juga cara mereka menyerang dan bertahan. Yang kami lakukan adalah mencoba bermain lebih baik daripada mereka,” imbuh pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642509/legenda-mu-patrice-evra-menyapa-fans-dan-meriahkan-liga-kita-festival-di-jakarta-lsr.webp
Legenda MU Patrice Evra Menyapa Fans dan Meriahkan Liga Kita Festival di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/05/lionel_messi.jpg
Lionel Messi Sebut Pemain Terbaik setelah Dirinya, Cristiano Ronaldo Tak Masuk!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement