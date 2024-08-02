Hadapi Persija Jakarta, Muhammad Riyandi Masih Jadi Pilihan Utama Persis Solo

SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, memastikan Muhammad Riyandi masih jadi pilihan utama jelang menghadapi Persija Jakarta di perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2024. Ia tidak masalah dengan blunder sang penjaga gawang di babak semifinal Piala Presiden 2024 melawan Arema FC.

Riyandi menjadi salah satu biang keladi kekalahan Laskar Sambernyawa dari Arema dengan skor 0-2. Gol pembuka yang dilesakkan Charles Lokolingoy pada menit ke-58 berawal dari kesalahan kiper Timnas Indonesia itu.

Seslija mengatakan, semua pemain pasti pernah melakukan kesalahan. Riyandi sendiri dipuji olehnya karena melakukan dua penyelamatan bagus sepanjang 90 menit.

"Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi sepakbola ketika pemain melakukan kesahalan, orang lupa dia adalah pemain yang bagus. Laga kemarin, ada dua penyelematan penting yang dibuat Riyandi,” tegas Seslija pada konferensi pers, Jumat (2/8/2024).

Walau begitu, Seslija belum tahu apakah akan melakukan rotasi penjaga gawang atau tidak. Sebab, salah satu fokusnya adalah laga pembuka Liga 1 2024-2025 melawan PSM Makassar.

"Saya tidak terlalu memikirkan rotasi. Karena kami harus latihan lagi untuk mempersiapkan diri melawan PSM di laga pembuka Liga 1 2024-2025. Kami harus bisa melakukan transisi yang lebih baik lagi dan selalu fokus," kata Seslija.