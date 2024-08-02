Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Persija Jakarta, Muhammad Riyandi Masih Jadi Pilihan Utama Persis Solo

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |21:01 WIB
Hadapi Persija Jakarta, Muhammad Riyandi Masih Jadi Pilihan Utama Persis Solo
Muhammad Riyandi tetap dipercaya sebagai kiper utama Persis Solo (Foto: Instagram/@persisofficial)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, memastikan Muhammad Riyandi masih jadi pilihan utama jelang menghadapi Persija Jakarta di perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2024. Ia tidak masalah dengan blunder sang penjaga gawang di babak semifinal Piala Presiden 2024 melawan Arema FC.

Riyandi menjadi salah satu biang keladi kekalahan Laskar Sambernyawa dari Arema dengan skor 0-2. Gol pembuka yang dilesakkan Charles Lokolingoy pada menit ke-58 berawal dari kesalahan kiper Timnas Indonesia itu.

Muhammad Riyandi

Seslija mengatakan, semua pemain pasti pernah melakukan kesalahan. Riyandi sendiri dipuji olehnya karena melakukan dua penyelamatan bagus sepanjang 90 menit.

"Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi sepakbola ketika pemain melakukan kesahalan, orang lupa dia adalah pemain yang bagus. Laga kemarin, ada dua penyelematan penting yang dibuat Riyandi,” tegas Seslija pada konferensi pers, Jumat (2/8/2024).

Walau begitu, Seslija belum tahu apakah akan melakukan rotasi penjaga gawang atau tidak. Sebab, salah satu fokusnya adalah laga pembuka Liga 1 2024-2025 melawan PSM Makassar.

"Saya tidak terlalu memikirkan rotasi. Karena kami harus latihan lagi untuk mempersiapkan diri melawan PSM di laga pembuka Liga 1 2024-2025. Kami harus bisa melakukan transisi yang lebih baik lagi dan selalu fokus," kata Seslija.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642649/pengurus-cabor-incar-120-emas-di-sea-games-2025-di-atas-target-pemerintah-mlm.webp
Pengurus Cabor Incar 120 Emas di SEA Games 2025, di Atas Target Pemerintah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/pelatih_timnas_inggris_thomas_tuchel.jpg
Tiga Pemain Timnas Inggris Tumbang! Tuchel Pusing Hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement