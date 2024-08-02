Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Piala Presiden 2024: Maciej Gajos Imbau Persija Jakarta Jaga Konsentrasi Lawan Persis Solo

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |22:03 WIB
Piala Presiden 2024: Maciej Gajos Imbau Persija Jakarta Jaga Konsentrasi Lawan Persis Solo
Maciej Gajos mengimbau Persija Jakarta menjaga konsentrasi saat melawan Persis Solo (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

SOLO – Gelandang Persija Jakarta, Maciej Gajos, mengingatkan timnya untuk lebih menjaga konsentrasi menjelang berhadapan dengan Persis Solo. Ia mengatakan, pertandingan ini penting untuk mempertahankan momentum sebelum mengarungi Liga 1 2024-2025.

Persija akan bersua dengan Persis Solo di laga perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2024. Laga krusial itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB.

Persija Jakarta di Piala Presiden 2024 (Foto: Piala Presiden)

Gajos menginginkan timnya belajar dari kesalahan dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Eks gelandang Lechia Gdansk itu mengatakan Macan Kemayoran harus bisa menjaga konsentrasi.

“Kami harus bermain lebih baik, lebih baik di setiap pertandingan,” kata Gajos, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (2/8/2024).

“Kami pun harus lebih konsentrasi lagi. Kami pasti mencoba untuk memenangkan pertandingan,” imbuh pria berusia 33 tahun itu.

Lebih lanjut, pemain berpaspor Polandia itu mengatakan persiapan timnya sudah matang menjelang laga melawan Persis. Gajos berharap, persiapan ini membuahkan hasil manis untuk Persija.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642509/legenda-mu-patrice-evra-menyapa-fans-dan-meriahkan-liga-kita-festival-di-jakarta-lsr.webp
Legenda MU Patrice Evra Menyapa Fans dan Meriahkan Liga Kita Festival di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/11/04/hamka_hamzah.jpg
Hamka Hamzah Sebut 2 Sosok yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement