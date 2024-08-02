Piala Presiden 2024: Maciej Gajos Imbau Persija Jakarta Jaga Konsentrasi Lawan Persis Solo

Maciej Gajos mengimbau Persija Jakarta menjaga konsentrasi saat melawan Persis Solo (Foto: Persija Jakarta)

SOLO – Gelandang Persija Jakarta, Maciej Gajos, mengingatkan timnya untuk lebih menjaga konsentrasi menjelang berhadapan dengan Persis Solo. Ia mengatakan, pertandingan ini penting untuk mempertahankan momentum sebelum mengarungi Liga 1 2024-2025.

Persija akan bersua dengan Persis Solo di laga perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2024. Laga krusial itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB.

Gajos menginginkan timnya belajar dari kesalahan dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Eks gelandang Lechia Gdansk itu mengatakan Macan Kemayoran harus bisa menjaga konsentrasi.

“Kami harus bermain lebih baik, lebih baik di setiap pertandingan,” kata Gajos, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (2/8/2024).

“Kami pun harus lebih konsentrasi lagi. Kami pasti mencoba untuk memenangkan pertandingan,” imbuh pria berusia 33 tahun itu.

Lebih lanjut, pemain berpaspor Polandia itu mengatakan persiapan timnya sudah matang menjelang laga melawan Persis. Gajos berharap, persiapan ini membuahkan hasil manis untuk Persija.