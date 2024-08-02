Milomir Seslija Beber Penyebab Persis Solo Dilibas Arema FC 0-2 di Piala Presiden 2024

SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mengungkap penyebab timnya dilibas Arema FC 0-2 pada semifinal Piala Presiden 2024. Menurutnya, para pemain kurang adaptif dengan situasi pertandingan.

Laga Arema FC vs Persis Solo itu berlangsung pada Rabu 31 Juli 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Dua gol Charles Lokolingoy (59’, 82’) memastikan Singo Edan menembus babak final.

Sepasang gol lawan itu sungguh disayangkan. Sebab, Persis pada menit-menit awal pertandingan mempu menekan Arema FC dan menciptakan peluang berbahaya.

Akan tetapi, sesuai penuturan Seslija, tim tamu mengubah taktik dan strategi mulai menit ke-68. Situasi itu gagal diantisipasi oleh anak asuhnya.

“Sampai menit ke 68 belum ada peluang berarti dari Arema. Tetapi kemudian mereka merubah keadaan dengan cepat dan kami belum bisa mengikuti," ujar Seslija, dikutip Jumat (2/8/2024).

“(Dalam) 45 menit Arema tanpa shoot on goal. Dan yang terjadi di babak kedua kami telat merespons karena ada kondisi salah satunya pemain asing kami belum mencapai level fitness terbaiknya," imbuh pria asal Bosnia & Herzegovina tersebut.