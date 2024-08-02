Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Beber Kunci Sukses Arema FC Sikat Persis Solo 2-0 di Semifinal Piala Presiden 2024

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |00:11 WIB
Pelatih Beber Kunci Sukses Arema FC Sikat Persis Solo 2-0 di Semifinal Piala Presiden 2024
Arema FC menang 2-0 atas Persis Solo berkat taktik jitu pelatih (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO – Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, bicara kunci sukses skuad asuhannya menaklukkan Persis Solo 2-0 di semifinal Piala Presiden 2024. Menurutnya, momentum meraih kemenangan ada di babak kedua.

Laga Arema FC vs Persis Solo itu berlangsung pada Rabu 31 Juli 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Dua gol Charles Lokolingoy (59’, 82’) memastikan Singo Edan menembus babak final.

Arema FC vs Persis Solo

Cornelli mengungkapkan timnya sempat kesulitan menghadapi strategi yang diterapkan Persis Solo khususnya pada 15 pertama. Laskar Sambernyawa dinilainya sukses mengunci permainan Arema.

"(Pada) 15 menit Persis Solo bagus sekali. Mereka taruh kami di bawah," ujar Cornelli setelah pertandingan, dikutip Jumat (2/8/2024).

Momentum kemudian didapat Arema pada babak kedua. Pria asal Brasil itu mengintruksikan anak asuhnya untuk lebih menekan ke pertahanan Persis.

"Babak pertama selesai dan di ruang ganti kami mulai mengganti formasi agar bisa menahan Persis Solo untuk menaikkan intensitas. Pemain sudah mulai paham dan akhirnya Arema bisa menang," tukas Cornelli.

