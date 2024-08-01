Indra Sjafri Bocorkan Ada 3 Pemain Keturunan Baru di Timnas Indonesia U-19, Bakal Ikut Turnamen di Korea Selatan

Indra Sjafri membocorkan akan ada tiga pemain keturunan baru di skuad Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, memberikan bocoran skuadnya akan ketambahan tiga pemain keturunan baru. Rencananya, tiga pesepakbola itu juga akan dibawa untuk berlaga dalam turnamen mini yang berlangsung di Korea Selatan.

Timnas Indonesia U-19 baru saja berhasil merebut gelar juara Piala AFF U-19 2024. Namun, mereka akan memulai kembali memanaskan mesinnya untuk menatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Dalam mematangkan persiapannya, Timnas Indonesia U-19 akan mengikuti turnamen mini di Korea Selatan yang bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024. Ajang itu akan diselenggarakan pada 28 Agustus sampai 1 September.

Rencananya, Indra akan mulai mengumpulkan skuadnya pada 11 Agustus 2024. Persiapan yang cukup oke bagi Timnas Indonesia U-19 karena di turnamen mini itu mereka akan menghadapi Timnas Argentina U-19, Timnas Thailand U-19, dan sang tuan rumah Timnas Korea Selatan U-19.

“Tanggal 11 kami akan panggil pemain untuk persiapan uji coba ke Korea Selatan melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan,” tutur Indra di Jakarta, dikutip Kamis (1/8/2024).

Menariknya, pelatih asal Sumatra Barat itu juga memberikan bocoran skuadnya akan kehadiran tiga pemain keturunan baru yang kemungkinan ikut bersama Timnas Indonesia U-19 ke Korea Selatan. Hanya saja, ia tak ingin mengungkapkan siapa sosok pemain keturunan tersebut.

“Lagi diurus, kalau enggak salah tiga pemain keturunan. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai,” ungkap Indra.