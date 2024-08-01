Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Bocorkan Ada 3 Pemain Keturunan Baru di Timnas Indonesia U-19, Bakal Ikut Turnamen di Korea Selatan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |07:32 WIB
Indra Sjafri Bocorkan Ada 3 Pemain Keturunan Baru di Timnas Indonesia U-19, Bakal Ikut Turnamen di Korea Selatan
Indra Sjafri membocorkan akan ada tiga pemain keturunan baru di skuad Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, memberikan bocoran skuadnya akan ketambahan tiga pemain keturunan baru. Rencananya, tiga pesepakbola itu juga akan dibawa untuk berlaga dalam turnamen mini yang berlangsung di Korea Selatan.

Timnas Indonesia U-19 baru saja berhasil merebut gelar juara Piala AFF U-19 2024. Namun, mereka akan memulai kembali memanaskan mesinnya untuk menatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Mauresmo Hinoke

Dalam mematangkan persiapannya, Timnas Indonesia U-19 akan mengikuti turnamen mini di Korea Selatan yang bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024. Ajang itu akan diselenggarakan pada 28 Agustus sampai 1 September.

Rencananya, Indra akan mulai mengumpulkan skuadnya pada 11 Agustus 2024. Persiapan yang cukup oke bagi Timnas Indonesia U-19 karena di turnamen mini itu mereka akan menghadapi Timnas Argentina U-19, Timnas Thailand U-19, dan sang tuan rumah Timnas Korea Selatan U-19.

“Tanggal 11 kami akan panggil pemain untuk persiapan uji coba ke Korea Selatan melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan,” tutur Indra di Jakarta, dikutip Kamis (1/8/2024).

Menariknya, pelatih asal Sumatra Barat itu juga memberikan bocoran skuadnya akan kehadiran tiga pemain keturunan baru yang kemungkinan ikut bersama Timnas Indonesia U-19 ke Korea Selatan. Hanya saja, ia tak ingin mengungkapkan siapa sosok pemain keturunan tersebut.

“Lagi diurus, kalau enggak salah tiga pemain keturunan. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai,” ungkap Indra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/49/1642053/rifat-dan-mayka-sungkar-kembali-ke-lintasan-sprint-rally-dengan-semangat-lintas-generasi-rwm.webp
Rifat dan Mayka Sungkar Kembali ke Lintasan Sprint Rally dengan Semangat Lintas Generasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/cosmo_jne_menghancurkan_raybit_fc_8_1_dalam_lanjut.jpg
Israr Megantara Hattrick! Cosmo JNE Hancurkan Raybit FC 8-1 di Pro Futsal League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement