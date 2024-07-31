Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-19 Diguyur Bonur Rp1 Miliar, Indra Sjafri Jadikan Motivasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |22:12 WIB
Timnas Indonesia U-19 Diguyur Bonur Rp1 Miliar, Indra Sjafri Jadikan Motivasi
Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-19 mendapatkan bonus Rp1 miliar. Bonus tersebut diberikan untuk skuad Garuda Nusantara yang baru saja menjadi juara di ajang Piala AFF U-19 2024.

Pemberian bonus dilakukan pada malam apresiasi Timnas Indonesia U-19. Acara tersebut digelar di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

 

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri mengatakan menyambut baik pemberian bonus itu. Namun, sang pelatih mengatakan ia dan timnya tidak berpuas diri dengan capaian saat ini karena ada target selanjutnya.

 BACA JUGA:

"Apresiasi untuk memotivasi kami dan menjadi tanda kami tidak sendiri karena didukung," kata Indra Sjafri, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, Indra Sjafri mengatakan timnya akan fokus menatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Welber Jardim dan rekan-rekan tergabung di Grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa yang berlangsung pada 21-29 September 2024.

