Timnas Indonesia U-19 Diguyur Bonur Rp1 Miliar, Indra Sjafri Jadikan Motivasi

JAKARTA - Timnas Indonesia U-19 mendapatkan bonus Rp1 miliar. Bonus tersebut diberikan untuk skuad Garuda Nusantara yang baru saja menjadi juara di ajang Piala AFF U-19 2024.

Pemberian bonus dilakukan pada malam apresiasi Timnas Indonesia U-19. Acara tersebut digelar di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri mengatakan menyambut baik pemberian bonus itu. Namun, sang pelatih mengatakan ia dan timnya tidak berpuas diri dengan capaian saat ini karena ada target selanjutnya.

"Apresiasi untuk memotivasi kami dan menjadi tanda kami tidak sendiri karena didukung," kata Indra Sjafri, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, Indra Sjafri mengatakan timnya akan fokus menatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Welber Jardim dan rekan-rekan tergabung di Grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa yang berlangsung pada 21-29 September 2024.