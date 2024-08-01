Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Berkandang di Stadion Soepriadi, Manajemen Arema FC Sudah Hitung Untung Rugi Secara Bisnis

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |02:08 WIB
Berkandang di Stadion Soepriadi, Manajemen Arema FC Sudah Hitung Untung Rugi Secara Bisnis
Manajer Bisnis Arema FC, Munif Bagaskara, sudah berhitung soal penggunaan Stadion Soepriadi (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG – Manajemen Arema FC menyambut gembira lampu hijau penggunaan Stadion Soepriadi di Kota Blitar untuk Liga 1 2024-2025. Hal itu dinilai menguntungkan secara bisnis.

Manajer Bisnis Arema FC, Munif Bagaskara menyatakan, secara perhitungan bisnis dan ekonomi berkandang di Blitar lebih menguntungkan dibandingkan di luar Jawa Timur. Apalagi Stadion Soepriadi secara jarak dekat dengan Malang.

Stadion Soepriadi di Kota Blitar (Foto: Arema FC)

"Ya sangat bagus itu yang kami inginkan, kami berhomebase di Jawa Timur. Semua yang akan dilakukan di Kanjuruhan itu akan dilakukan di Soepriadi," ungkap Munif, dikutip Kamis (1/8/2024).

Pihaknya mulai berhitung secara bisnis untuk memulai memindahkan aktivitas ke Stadion Soepriadi, termasuk kegiatan yang melibatkan para sponsor tim. Harapannya, dengan adanya kepastian berkandang di Blitar, mampu menarik pihak ketiga yang sudah bekerjasama dengan Arema FC.

"Semoga brand sudah mulai percaya, sebenarnya untuk meng-counter itu semua, minta tolong teman-teman Aremania bisa datang, kita buat aktivitas di sana, bisnis bisa jalan, uang pasti masuk ke klub,” ungkap Munif.

“Yang kami harapkan kan suporternya, kalau kami sudah ber-homebase dekat ya suporter mereka bisa jalan aktivitas," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
