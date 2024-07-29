Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemkot Blitar Izinkan Arema FC Pakai Stadion Soepriadi untuk 6 Laga Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |00:36 WIB
Pemkot Blitar Izinkan Arema FC Pakai Stadion Soepriadi untuk 6 Laga Liga 1 2024-2025
Arema FC akan berkandang sementara di Stadion Soepriadi Kota Blitar (Foto: Arema FC)
A
A
A

BLITAR – Pemerintah Kota Blitar (Pemkot Blitar), Jawa Timur, mengizinkan Arema FC berkandang di Stadion Soepriadi untuk Liga 1 2024-2025 untuk enam laga. Restu didapat usai manajemen bertemu dengan Forkopimda Kota Blitar dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Manajer Bisnis Arema FC, Munif Bagaskara mengatakan, sudah ada lampu hijau perihal penggunaan Stadion Soepriadi untuk kandang sementara selama putaran pertama Namun pihaknya masih akan memastikan dalam waktu dekat perihal beberapa perombakan dan pengembangan fasilitas stadion.

Stadion Soepriadi di Kota Blitar (Foto: Arema FC)

"Sudah dipastikan by schedule Alhamdulillah kami sudah acc pakai Blitar dipakai juga sama tim Liga 2. Dalam waktu dekat kami sering visit ke sana, karena perlu pengembangan sedikit di Stadion Soepriadi di Blitar, aksesnya kami perhatikan," ungkap Munif, dikutip Senin (29/7/2024).

Nantinya, Arema FC akan berkandang di Kota Blitar selama proses renovasi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, masih berlangsung. Bila sesuai skenario renovasi, harusnya Singo Edan hanya memainkan enam laga saja di kota tetangga tersebut.

"Kayaknya cuma enam match (pertandingan), setengah musim. Karena kami akan kembali ke Kanjuruhan Insya Allah bulan November. Putaran kedua (Stadion Kanjuruhan, Malang) dihidupkan kembali," kata Munif.

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, menambahkan, Stadion Soepriadi juga telah dibenahi oleh Pemkot Blitar. Beberapa renovasi minor, salah satunya penambahan kursi penonton di tribune, juga dilakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
