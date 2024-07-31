Hasil Babak Pertama Persis Solo vs Arema FC: Jual Beli Serangan, Skor Kacamata Masih Belum Berubah Sampai Jeda

SOLO - Persis Solo menghadapi Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Manahan, Solo, Rabu (31/7/2024) malam WIB.

Jual beli serangan terus terjadi sejak menit-menit awal pertandingan. Namun, skor kacamata tidak berubah hingga babak pertama selesai.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC bermain agresif sejak awal. Pasukan Joel Cornelli langsung merangsek masuk ke lini pertahanan Persis Solo pada menit-menit awal pertandingan.

Charles Lokolingoy beberapa kali mendapat peluang emas untuk Arema FC. Sementara Persis Solo beberapa kali nyaris mencetak gol lewat pergerakan striker andalan mereka, Ramadhan Sananta.

Tempo pertandingan terus meninggi menjelang menit akhir babak pertama. Tapi, skor kacamata tidak berubah hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama usai.