Link Live Streaming Persis Solo vs Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2024

LINK live streaming Persis Solo vs Arema FC bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua kesebelasan akan saling berhadapan pada babak Semifinal Piala Presiden 2024.

Pertandingan berlangsung di Stadion Manahan pada Rabu (31/7/2024). Sesuai jadwal, kickoff bakal dimulai sekira pukul 19.30 WIB.

Pemenang laga ini sudah ditunggu Borneo FC di partai final. Pesut Etam memastikan tiket ke babak final usai menang dramatis 2-1 atas Persija Jakarta.

Sebagai catatan, laga final sendiri akan berlangsung pada Minggu 4 Agustus 2024. Sebelumnya, ada laga perebutan tempat ketiga yang akan digelar pada Sabtu 3 Agustus 2024.

BACA JUGA: Segenap Skuad Arema FC Siap Tempur Lawan Persis Solo di Semifinal Piala Presiden 2024

Kembali ke laga Arema FC vs Persis Solo, pelatih Arema FC, Joel Cornelli, memastikan segenap skuadnya siap menghadapi Laskar Sambernyawa di semifinal Piala Presiden 2024. Cornelli mengungkapkan timnya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan recovery setelah menyelesaikan pertandingan di Grup B.

"Kami mempunyai waktu untuk recovery tim, jadi semua pemain telah pulih setelah itu kami berlatih hari ini dan memikirkan bagaimana melawan Solo," kata Cornelli saat jumpa pers.