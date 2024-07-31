Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persis Solo vs Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |14:18 WIB
Link Live Streaming Persis Solo vs Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2024
Skuad Persis Solo di sesi latihan bersama (Foto: Persis Solo)
A
A
A

LINK live streaming Persis Solo vs Arema FC bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua kesebelasan akan saling berhadapan pada babak Semifinal Piala Presiden 2024.

Pertandingan berlangsung di Stadion Manahan pada Rabu (31/7/2024). Sesuai jadwal, kickoff bakal dimulai sekira pukul 19.30 WIB.

 

Pemenang laga ini sudah ditunggu Borneo FC di partai final. Pesut Etam memastikan tiket ke babak final usai menang dramatis 2-1 atas Persija Jakarta.

Sebagai catatan, laga final sendiri akan berlangsung pada Minggu 4 Agustus 2024. Sebelumnya, ada laga perebutan tempat ketiga yang akan digelar pada Sabtu 3 Agustus 2024.

Kembali ke laga Arema FC vs Persis Solo, pelatih Arema FC, Joel Cornelli, memastikan segenap skuadnya siap menghadapi Laskar Sambernyawa di semifinal Piala Presiden 2024. Cornelli mengungkapkan timnya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan recovery setelah menyelesaikan pertandingan di Grup B.

"Kami mempunyai waktu untuk recovery tim, jadi semua pemain telah pulih setelah itu kami berlatih hari ini dan memikirkan bagaimana melawan Solo," kata Cornelli saat jumpa pers.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/49/1641775/diva-zahra-serius-hadapi-sirkuit-hidzie-pada-putaran-pamungkas-kejurnas-sprint-rally-2025-xuw.webp
Diva Zahra Serius Hadapi Sirkuit Hidzie pada Putaran Pamungkas Kejurnas Sprint Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Beri Ultimatum: Timnas Indonesia U-17 Wajib Menang atas Honduras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement