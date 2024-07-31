Jumlah Hadiah Piala Presiden 2024 Bertambah, Juara Dapat Rp5,25 Miliar!

JUMLAH hadiah Piala Presiden 2024 bertambah. Lantas, bagaimana rincian hadiah Piala Presiden 2024 saat ini?

Hadiah pemenang turnamen Piala Presiden 2024 resmi ditambah. Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2024, Maruarar Sirait, mengatakan penambahan ini disebabkan ada sponsor baru yang masuk.

Mulanya, hadiah tim pemenang Piala Presiden 2024 adalah Rp5 miliar. Akan tetapi, hadiah tersebut bertambah Rp250 juta untuk masing-masing pemenang, yakni juara satu, dua, tiga, dan empat.

"Saya meminta maaf atas komitmen saya soal hadiah juara Piala Presiden 2024. Hadiah juara yang awalnya Rp5 miliar harus saya naikkan Rp250 juta. Jadi, total hadiah juara menjadi Rp5,25 miliar. Untuk peringkat kedua, ketiga, dan keempat begitu juga. Semuanya saya naikan Rp250 juta," kata Maruarar Sirait.

"Kenaikan hadiah juara ini terpaksa saya naikkan karena jumlah total sponsor yang juga bertambah. Dari awalnya Rp48 miliar naik menjadi Rp68 miliar di pengumuman kedua, dan kini bisa saya pastikan jumlah total sponsor kembali bertambah menjadi Rp78 miliar," tambahnya.