3 Raksasa Asia yang Berpotensi Lawan Persib Bandung di Fase Grup AFC Champions League 2 2024-2025, Nomor 1 Juara Liga Champions 2 Kali!

Persib Bandung bisa tergabung di grup berat pada AFC Champions League 2 2024-2025. (Foto: Persib.co.id)

SEBANYAK 3 raksasa Asia yang berpotensi melawan Persib Bandung di fase grup AFC Champions League 2 2024-2025 akan diulas Okezone. Persib Bandung ditempatkan di pot 4 alias pot paling rendah di drawing AFC Champions League 2 2024-2025 yang dilangsungkan pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Berhubung ditempatkan di pot 4, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan satu grup dengan penghuni dari pot 1, 2 dan 3. Melihat calon lawan yang ada, ada beberapa negara top Asia yang berpotensi melawan Persib Bandung. Siapa saja?

Berikut 3 raksasa Asia yang Berpotensi melawan Persib Bandung di fase grup AFC Champions League 2 2024-2025:

3. Sydney FC (Australia)

(Foto: Instagram/@sydneyfootballclub)



Sydney FC yang ditempatkan di pot 2 bukanlah tim sembarangan. Mantan klub Alessandro Del Piero ini lima kali juara Liga Australia. Terakhir kali mereka menjadi juara pada Liga Australia 2021.

Sydney FC juga pernah tampil di Piala Dunia Klub 2005 mewakili Oseania (saat itu Australia masih tergabung di Oseania, bukan AFC). Hasilnya, mereka finis di posisi lima Piala Dunia Klub 2005.

2. Sanfrecce Hiroshima (Jepang)

(Foto: Instagram/@sanfrecce.official)



Sanfrecce Hiroshima tercatat tiga kali juara Liga 1 Jepang. Di Liga Champions Asia, kiprah terjauh mereka menembus 16 besar pada 2014 dan 2019.

Potensi Sanfrecce Hiroshima melaju jauh di AFC Champions League 2 2024-2025 terbuka lebar. Sebab, mereka dihuni sejumlah pemain jempolan seperti sang kapten, Sho Sasaki, yang memegang 15 caps bersama Timnas Jepang.