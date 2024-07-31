Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

3 Raksasa Asia yang Berpotensi Lawan Persib Bandung di Fase Grup AFC Champions League 2 2024-2025, Nomor 1 Juara Liga Champions 2 Kali!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |18:38 WIB
3 Raksasa Asia yang Berpotensi Lawan Persib Bandung di Fase Grup AFC Champions League 2 2024-2025, Nomor 1 Juara Liga Champions 2 Kali!
Persib Bandung bisa tergabung di grup berat pada AFC Champions League 2 2024-2025. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

SEBANYAK 3 raksasa Asia yang berpotensi melawan Persib Bandung di fase grup AFC Champions League 2 2024-2025 akan diulas Okezone. Persib Bandung ditempatkan di pot 4 alias pot paling rendah di drawing AFC Champions League 2 2024-2025 yang dilangsungkan pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Berhubung ditempatkan di pot 4, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan satu grup dengan penghuni dari pot 1, 2 dan 3. Melihat calon lawan yang ada, ada beberapa negara top Asia yang berpotensi melawan Persib Bandung. Siapa saja?

Berikut 3 raksasa Asia yang Berpotensi melawan Persib Bandung di fase grup AFC Champions League 2 2024-2025:

3. Sydney FC (Australia)

Sydney FC

(Foto: Instagram/@sydneyfootballclub)

Sydney FC yang ditempatkan di pot 2 bukanlah tim sembarangan. Mantan klub Alessandro Del Piero ini lima kali juara Liga Australia. Terakhir kali mereka menjadi juara pada Liga Australia 2021.

Sydney FC juga pernah tampil di Piala Dunia Klub 2005 mewakili Oseania (saat itu Australia masih tergabung di Oseania, bukan AFC). Hasilnya, mereka finis di posisi lima Piala Dunia Klub 2005.

2. Sanfrecce Hiroshima (Jepang)

Sanfrecce Hiroshima

(Foto: Instagram/@sanfrecce.official)

Sanfrecce Hiroshima tercatat tiga kali juara Liga 1 Jepang. Di Liga Champions Asia, kiprah terjauh mereka menembus 16 besar pada 2014 dan 2019.

Potensi Sanfrecce Hiroshima melaju jauh di AFC Champions League 2 2024-2025 terbuka lebar. Sebab, mereka dihuni sejumlah pemain jempolan seperti sang kapten, Sho Sasaki, yang memegang 15 caps bersama Timnas Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/261/3093219/kata-kata-menyentuh-david-da-silva-usai-persib-bandung-gagal-lolos-ke-16-besar-afc-champions-league-2-2024-2025-DmcSxRljGq.jpg
Kata-Kata Menyentuh David da Silva Usai Persib Bandung Gagal Lolos ke 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/51/3093036/penyebab-masyarakat-singapura-soraki-asnawi-mangkualam-selama-pertandingan-lion-city-sailors-fc-vs-port-fc-Res8UW8Rp2.jpg
Penyebab Masyarakat Singapura Soraki Asnawi Mangkualam Selama Pertandingan Lion City Sailors FC vs Port FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/261/3092950/ini-pesan-marc-klok-kepada-bobotoh-usai-persib-bandung-tersingkir-di-afc-champions-league-2-2024-2025-WHJ8PavmGM.jpg
Ini Pesan Marc Klok kepada Bobotoh Usai Persib Bandung Tersingkir di AFC Champions League 2 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/261/3092780/klasemen-akhir-grup-f-afc-champions-league-2-2024-2025-persib-bandung-merana-OCSkNeutLg.jpg
Klasemen Akhir Grup F AFC Champions League 2 2024-2025: Persib Bandung Merana!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641713/timnas-indonesia-u17-dicukur-brasil-netizen-bangkit-semangat-belajar-lagi-ron.webp
Timnas Indonesia U-17 Dicukur Brasil, Netizen: Bangkit, Semangat Belajar Lagi!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Marco Bezzecchi Rebut Pole MotoGP Portugal 2025, Alex Marquez Terjatuh di Detik Akhir!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement