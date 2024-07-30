Advertisement
LIGA INDONESIA

Breaking News: Bojan Hodak Minta 3 Pemain Ini Tinggalkan Persib Bandung!

Miftahul Ghani-Selasa, 30 Juli 2024 |21:58 WIB
Breaking News: Bojan Hodak Minta 3 Pemain Ini Tinggalkan Persib Bandung!
Bojan Hodak minta 3 pemain tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta 3 pemain di skuadnya meninggalkan Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Permintaan itu dilontarkan Bojan Hodak agar para pemain ini mendapatkan menit bermain bersama klub lain.

Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Mereka ialah Abdul Aziz Lufti Akbar, Zalnando dan satu lagi kiper bernama Reky Rahayu.

Abdul Aziz cuma 3 kali tampil di Liga 1 2023-2024

(Abdul Aziz cuma 3 kali tampil di Liga 1 2023-2024)

“Pemain seperti Aziz dan Zalnando, pemain yang kurang kesempatan untuk bermain, tentu akan lebih baik bagi mereka untuk pergi untuk dipinjamkan,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (30/7/2024).

Abdul Aziz hanya dipercaya bermain sebanyak tiga kali di musim 2023-2024. Sementara Zalnando, hanya bermain di lima pertandingan dengan menghabiskan 176 menit bermain.

Di Piala Presiden 2024, Abdul Aziz bahkan tidak mendapatkan jatah bermain. Zalnando hanya mendapatkan jatah bermain beberapa menit di pertandingan pertama saat melawan PSM Makassar. Ia masuk di menit 90+3 menggantikan Kakang Rudianto.

