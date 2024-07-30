Kisah Gustavo Franca, Dibuat Takjub Usai Gabung Persib Bandung karena Jumlah Pengikut Instagram Langsung Melejit Drastis

KISAH Gustavo Franca yang dibuat takjub usai gabung Persib Bandung menarik diulas. Dia tercengang karena jumlah pengikut Instagram langsung meningkat drastis hingga bertambah puluhan ribu.

Ya, Gustavo Franca resmi gabung Persib Bandung di bursa transfer jelang 2024-2025. Bek asal Brasil ini diikat kontrak selama satu tahun.

Setelah gabung Persib, Gustavo Franca merasa takjub. Dia menyebut merasakan hal gila karena banyak yang menyambut kedatangannya dengan baik.

Kata “gila” itu diungkapkan Gustavo Franca setelah akun Instagram pribadinya mengalami penambahan jumlah pengikut. Semula sekira 4 ribu, kini pengikut di akun Instagram pribadinya sudah mencapai lebih dari 77 ribu.

“Tentu saja, ini gila. Tapi ini oke,” ungkap Franca di Stadion Sidolig, Bandung, Senin 29 Juli 2024.

Gustavo Franca semakin senang lantaran rekan setim di Persib Bandung pun menyambut kedatangannya dengan hangat. Dia dapat sambutan dari pemain hingga staf kepelatihan.

“Jadi, saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa berada di sini (Persib),” ucap Franca.

“Pertama-tama fans tentu saja, dan rekan-rekan satu tim karena kebaikan mereka dan ini 100 persen lebih baik dari apa yang pernah saya alami,” lanjutnya.