HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Apresiasi Timnas Thailand U-19 yang Tumbang dari Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |07:14 WIB
Masyarakat Indonesia Apresiasi Timnas Thailand U-19 yang Tumbang dari Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024
Timnas Thailand U-19 kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)
MASYARAKAT Indonesia mengapresiasi Timnas Thailand U-19 yang tumbang dari Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Netizen Indonesia di media sosial kompak memberikan respek kepada perjuangan yang telah ditunjukkan skuad asuhan Emerson Pereira.

“Respek Thailand, dari orang Indonesia,” tulis akun @iamnaufal_af, dipostingan akun Instagram Timnas Thailand @changsuek.

Masyarakat Indonesia apresiasi Timnas Thailand U-19. (Foto: Instagram/@changsuek)

(Masyarakat Indonesia apresiasi Timnas Thailand U-19. (Foto: Instagram/@changsuek)

“Permainan bagus Thailand,” sambung akun @ el_azman.ali.

“Permainan bagus Thailand, sampai jumpa di turnamen selanjutnya,” kata akun @ yogi_ari_abimanyu.

Apresiasi memang layak diberikan kepada Timnas Thailand U-19. Meski tampil kurang meyakinkan di dua laga awal Grup C, Thailand U-19 tampil oke saat menantang Malaysia U-19 dan Australia U-19.

Thailand U-19 hampir menang atas Malaysia U-19 di matchday terakhir fase grup jika tak ada gol penalti dari lawan. Sementara di semifinal, Thailand U-19 menumbangkan tim kuat Australia U-19 dengan skor 1-0.

Di final, Thailand U-19 sebenarnya lebih dominan, khususnya di babak kedua. Namun, dewi fortuna belum menaungi mereka sehingga kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-19.

