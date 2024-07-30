Masyarakat Indonesia Apresiasi Timnas Thailand U-19 yang Tumbang dari Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

MASYARAKAT Indonesia mengapresiasi Timnas Thailand U-19 yang tumbang dari Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Netizen Indonesia di media sosial kompak memberikan respek kepada perjuangan yang telah ditunjukkan skuad asuhan Emerson Pereira.

“Respek Thailand, dari orang Indonesia,” tulis akun @iamnaufal_af, dipostingan akun Instagram Timnas Thailand @changsuek.

(Masyarakat Indonesia apresiasi Timnas Thailand U-19. (Foto: Instagram/@changsuek)

“Permainan bagus Thailand,” sambung akun @ el_azman.ali.

“Permainan bagus Thailand, sampai jumpa di turnamen selanjutnya,” kata akun @ yogi_ari_abimanyu.

Apresiasi memang layak diberikan kepada Timnas Thailand U-19. Meski tampil kurang meyakinkan di dua laga awal Grup C, Thailand U-19 tampil oke saat menantang Malaysia U-19 dan Australia U-19.

Thailand U-19 hampir menang atas Malaysia U-19 di matchday terakhir fase grup jika tak ada gol penalti dari lawan. Sementara di semifinal, Thailand U-19 menumbangkan tim kuat Australia U-19 dengan skor 1-0.

Di final, Thailand U-19 sebenarnya lebih dominan, khususnya di babak kedua. Namun, dewi fortuna belum menaungi mereka sehingga kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-19.