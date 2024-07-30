Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nazar Indra Sjafri Setelah Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024: Kunjungi Masjidil Haram!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |06:53 WIB
Nazar Indra Sjafri Setelah Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024: Kunjungi Masjidil Haram!
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-19. (Foto: PSSI)
NAZAR Indra Sjafri setelah Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 curi perhatian. Dia ingin kunjungi Masjidil Haram yang terletak di Makkah, Arab Saudi.

“Nazar yang terbaik itu tetap saya sudah meniatkan dari beberapa waktu lalu, kalau bagi kita-kita yang Muslim kan ngechargenya harus ke Masjidil Haram. Saya masih punya niat itu,” ujar Indra Sjafri usai membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024, dikutip dari ANTARA, Selasa (30/7/2024).

Meski memiliki nazar tersebut, Indra Sjafri belum tahu kapan bisa menunaikannya. Sebab, agenda padat menantinya dalam menangani Timnas Indonesia U-19.

Indra Sjafri

Timnas Indonesia U-19 sudah dinanti agenda lainnya usai juara Piala AFF U-19 2024. Terdekat, Welber Jardim cs harus bersiap mentas di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-19 yang tergabung di Grup F akan bertindak sebagai tuan rumah pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Lawan-lawan berat pun menanti, ada Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa.

