Menggila di Piala AFF U-19 2024, Jens Raven Tak Sabar Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior

JENS Raven sukses tampil menggila di Piala AFF U-19 2024. Kini, dia mengaku tak sabar menanti panggilan dari Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia senior.

Jens Raven baru saja jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024. Dia menjadi pencetak gol semata wayang Garuda Nusantara kala melawan Timnas Thailand U-19 di partai final.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U-19 bisa menjebol gawang Thailand U-19 pada menit ke-17. Jens Raven yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memanfaatkan bola hasil sepak pojok.

Di sepanjang gelaran Piala AFF U-19 2024 sendiri, Jens Raven total bisa mencetak empat gol dan tiga assist. Semua pencapaian itu diukirnya dalam lima penampilan di ajang tersebut.

Dengan performa yang mentereng, Jens Raven tentu saja berpeluang dilirik Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di level yang lebih tinggi. Bahkan, pemain naturalisasi itu bisa saja dipanggil untuk memperkuat tim senior.

“Seperti saya bilang sebelumnya, saya ingin berjalan selangkah demi selangkah,” ujar Jens Raven usai membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024, dikutip dari ANTARA, Selasa (30/7/2024).