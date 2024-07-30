Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Persija Jakarta: Skor 1-1 Bertahan hingga Jeda

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |20:23 WIB
Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Persija Jakarta: Skor 1-1 Bertahan hingga Jeda
Firza Andika mencetak gol untuk Persija Jakarta di babak pertama (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

PERSIJA Jakarta menghadapi Borneo FC di Semifinal Piala Presiden 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Manahan, Solo, Selasa (30/7/2024) malam WIB.

Kedua tim sementara bermain imbang 1-1 di babak pertama. Firza Andika membawa Persija Jakarta memimpin lebih dulu sebelum akhirnya Christophe Nduwarugira mencetak gol penyeimbang untuk Borneo FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan berlangsung dengan tempo cepat sejak menit-menit awal. Para pemain Persija Jakarta bergantian menebar ancaman ke lini pertahanan Borneo FC

Menit ke-15 Persija Jakarta berhasil unggul 1-0 atas Borneo FC. Bola tendangan kaki kiri Firza Andika meluncur keras tanpa bisa dihalau Nadeo Argawinata.

Borneo FC yang tertinggal lebih dulu terus berusaha mencari gol penyeimbang. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta pada menit ke-43 lewat tandukan Christophe Nduwarugira. Skor 1-1 bertahan sampai turun minum.

Halaman:
1 2
      
