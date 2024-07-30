Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Hadapi Borneo FC di Semifinal Piala Presiden 2024, Persija Jakarta Siap Maksimalkan Pemain Muda

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |06:20 WIB
Jelang Hadapi Borneo FC di Semifinal Piala Presiden 2024, Persija Jakarta Siap Maksimalkan Pemain Muda
Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena bahas persiapan jelang lawan Borneo FC. (Foto: Romensy August/MPI)
A
A
A

SOLO Persija Jakarta akan memaksimalkan para pemain muda mereka saat melawan Borneo FC di laga semifinal Piala Presiden 2024. Hal itu sengaja dilakukan pelatih Persija, Carlos Pena, demi memberikan kesempatan para pemain muda mendapatkan pengalaman dan menit bermain.

Ya, Persija dan Borneo FC akan saling serang di Piala Presiden 2024. Laga yang dimainkan di Stadion Manahan, Solo tersebut akan berlangsung pada Selasa (30/7/2024) pukul 19.30 WIB.

"Tentu kami punya banyak pemain muda di skuad ini dan besok akan kami pilih untuk beri kesempatan karena mereka siap dan saya ingin melihat permainan mereka dan mereka siap untuk bermain," ujar pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena saat konferensi pers di Stadion Manahan Solo, Selasa (30/7/2024).

Bagi Pelatih asal Spanyol iotu, keberhasilan melaju partai semifinal Piala Presiden 2024 adalah kesempatan bagus untuk mempersiapkan Persija sebelum bergulirnya Liga 1 musim 2024-2025. Sehingga tak heran ia menjadikan turnamen pramusim itu sebagai ajang memaksimalkan strategi dan pengenalan skuad Persija.

Bali United vs Persija Jakarta

"Kami sangat excited, senang bermain di semifinal. Kami cukup sulit keluar dari grup penyisihan, persiapan hanya 2 minggu. Ini kesempatan bagus buat kami karena melawan tim juara dan jadi motivasi kami untuk pertandingan besok," sambung Carlos Pena.

Halaman:
1 2
      
