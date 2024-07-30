Jadwal dan Link Live Streaming Borneo FC vs Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2024

JADWAL dan link live streaming Borneo FC vs Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga penuh gengsi itu akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, dan pemenang dari partai tersebut berhak untuk tampil di babak final.

Seperti yang diketahui, empat tim telah terpilih untuk memainkan babak semifinal turnamen pramusim Liga 1 2024-2025 tersebut. Pada semifinal pertamanya akan tersaji laga antara Borneo FC vs Persija Jakarta, lalu selanjutnya ada Persis Solo vs Arema FC.

Borneo FC vs Persija akan bermain terlebih dahulu dan kedua tim pun sudah siap untuk mengeluarkan permainan terbaiknya di Stadion Manahan. Meski begitu, Persija tampaknya takkan menurunkan skuad utama saat melawan Borneo nanti.

Sebab pelatih Persija, Carlos Pena tetap melakukan rotasi pemain saat melawan Borneo. Bagi Carlos Pena, Piala Presiden 2024 adalah momen untuknya meracik serta mengetahui skuad Persija lebih jauh.

Toh memang Piala Presiden 2024 adalah turnamen pramusim. Jadi, Pena sah-sah saja jika ingin mencoba-coba berbagai strategi pada laga semifinal nanti.

“Saya ingin mencoba beberapa pemain dan memberikan mereka waktu bermain. Kami memang masih dalam proses untuk membangun tim ini,” ujar Pena, mengutip dari situs resmi Persija, Selasa (30/7/2024).

Menurut Pena, proses pengenalan skuadnya menjadi faktor penting jika Persija ingin meraih kesuksesan di Liga 1 2024-2025. Pelatih asal Spanyol itu tak ingin bergantung pada 11 atau 13 pemain saja.