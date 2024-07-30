Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC vs Persija Jakarta: Carlos Pena Berniat Rotasi Pemain di Semifinal Piala Presiden 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |03:53 WIB
Borneo FC vs Persija Jakarta: Carlos Pena Berniat Rotasi Pemain di Semifinal Piala Presiden 2024
Persija Jakarta bakal hadapi Borneo FC di semifinal Piala Presiden 2024. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

SOLO - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, benar-benar memanfaatkan Piala Presiden 2024 sebagai momen untuk meracik strategi serta mengetahui kemampuan dari para pemainnya. Karena alasan itu, Pena dikabarkan akan melakukan rotasi pemain lagi saat menghadapi Borneo FC di semifinal Piala Presiden 2024.

Sebagaimana diketahui, Persija akan menantang Borneo FC di babak semifinal Piala Presiden 2024. Duel tersebut bakal tersaji di Stadion Manahan, Solo, Selasa (30/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Kemenangan jelas menjadi target yang diusung Macan Kemayoran -julukan Persija. Namun selain itu, Pena juga ingin memberikan anak asuhnya menit bermain guna memantapkan kesiapan mereka jelang Liga 1 2024-2025.

“Saya ingin mencoba beberapa pemain dan memberikan mereka waktu bermain. Kami memang masih dalam proses untuk membangun tim ini,” kata Pena, mengutip dari situs resmi Persija, Selasa (30/7/2024).

Carlos Pena

Menurut Pena, hal itu merupakan faktor penting jika Persija ingin meraih kesuksesan di Liga 1 2024-2025. Pelatih asal Spanyol itu tak ingin bergantung pada 11 atau 13 pemain saja.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
