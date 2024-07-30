Gara-Gara Hal Ini, Borneo FC Optimis Kalahkan Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2024

SOLO – Borneo FC memiliki keuntungan jelang melawan Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2024. Keuntungan itu terkait diperbolehkannya suporter mereka hadir menonton langsung laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (30/7/2024) pukul 19.30 WIB nanti.

Pelatih Borneo FC, Pieter Egge Huistra mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan persiapan untuk pertandingan melawan Persija Jakarta.

"Setelah kami melawan PSM kemarin kami langsung berangkat ke Solo dan kemudian di Solo sudah ada 3 hari dan sudah melakukan 2 kali latihan," ujarnya saat prescon press di Stadion Manahan Solo, Senin (29/7).

Menurut Peter, Borneo FC dalam keadaan siap tempur. Seluruh pemain siap untuk dimainkan.

"Kesiapan tim sangat fit dan semua pemain pun tidak ada yang terkena larangan bermain. Besok bisa main semua," jelas dia.

Peter kian optimis pasca masuknya pemain Gabriel Furtado yang akan mengisi posisi center back.