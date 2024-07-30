Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Hal Ini, Borneo FC Optimis Kalahkan Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2024

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |03:42 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Borneo FC Optimis Kalahkan Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2024
Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

SOLO Borneo FC memiliki keuntungan jelang melawan Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2024. Keuntungan itu terkait diperbolehkannya suporter mereka hadir menonton langsung laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (30/7/2024) pukul 19.30 WIB nanti.

Pelatih Borneo FC, Pieter Egge Huistra mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan persiapan untuk pertandingan melawan Persija Jakarta.

"Setelah kami melawan PSM kemarin kami langsung berangkat ke Solo dan kemudian di Solo sudah ada 3 hari dan sudah melakukan 2 kali latihan," ujarnya saat prescon press di Stadion Manahan Solo, Senin (29/7).

Menurut Peter, Borneo FC dalam keadaan siap tempur. Seluruh pemain siap untuk dimainkan.

Borneo FC vs Persib Bandung

"Kesiapan tim sangat fit dan semua pemain pun tidak ada yang terkena larangan bermain. Besok bisa main semua," jelas dia.

Peter kian optimis pasca masuknya pemain Gabriel Furtado yang akan mengisi posisi center back.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1641029/prabowo-angkat-lifter-rizki-juniansyah-jadi-letnan-dua-tni-snm.webp
Prabowo Angkat Lifter Rizki Juniansyah Jadi Letnan Dua TNI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/suporter_baku_hantam_saat_persib_vs_selangor_fc.jpg
Panas! Suporter Baku Hantam saat Persib Hancurkan Selangor FC, Marc Klok Turun Tangan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement