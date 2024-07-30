Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Diego Michiels Senang Borneo FC Jumpa Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |02:44 WIB
Diego Michiels Senang Borneo FC Jumpa Persija Jakarta di Semifinal Piala Presiden 2024
Pemain Borneo FC, Diego Michiels. (Foto: Instagram/diegomichiels224)
A
A
A

SOLO – Pemain andalan Borneo FC, Diego Michiels senang karena Persija Jakarta akan menjadi lawan timnya di semifinal Piala Presiden 2024. Sebab menurut Diego Michiels, pertandingan melawan persija bisa menjadi pengalaman dan uji coba yang berharga jelang Liga 1 2024-2025.

Ya, Skuad Pesut Etam - julukan Borneo FC berjumpa Persija dalam semifinal Piala Presiden 2024. Laga itu akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Selasa (30/7/2024).

Jelang laga tersebut, Diego Michiels mengatakan sangat senang Borneo FC dapat berjumpa tim kuat seperti Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija-. Sebab, timnya akan banyak petik pengalaman berharga untuk Liga 1 2024-2025.

"Lawan siapapun bukan masalah buat kita, ketemu Persija mereka adalah tim bagus dan itu baik untuk kita selama pre season ini ketemu dengan tim-tim yang bagus," kata Diego Michiels dilansir dari laman Borneo FC, Senin (29/7/2024).

Borneo FC vs Persib Bandung

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan sejauh ini cukup senang timnya mampu lolos ke babak semifinal. Oleh dikarenakan, Borneo FC menjadi punya kans menjadi juara Piala Presiden 2024.

"Walaupun ini preseason, tapi kita bersyukur bisa lolos semifinal," katanya.

