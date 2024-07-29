Biodata dan Agama Jens Raven, Pemain Naturalisasi yang Antar Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024

BIODATA dan agama Jens Raven, pemain naturalisasi yang antar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 akan diulas Okezone. Jens Raven menjadi sosok yang disorot setelah mencetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-19 atas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Biodata dan Agama Jens Raven

Jens Raven lahir di Dordrecht, Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari keluarga sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Hal itu terungkap ketika Jens Raven diwawancara Yussa Nugraha di channel YouTube-nya.

(Jens Raven antar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@jensraven9)

Jens Raven juga memiliki ayah yang seorang pesepakbola, yakni Bjorn Raven. Bjorn Raven pernah membela klub Liga Belanda seperti PSV Eindhoven U-21 dan FC Zwolle. Ia juga pernah membela Timnas Belanda U-15 dan main bareng pesepakbola Kenamaan dunia, Clarence Seedorf.

Karena itu, darah sepakbola Jens Raven mengalir deras dari sang ayah. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Jens Raven menembus Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong? Peluang itu sangat besar.

Kebetulan, Timnas Indonesia senior tidak memiliki penyerang jempolan saat ini. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struick yang dipercaya mengisi lini depan Timnas Indonesia, gagal mencetak gol dalam tiga laga terakhir.

Untuk mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia sejatinya membutuhkan penyerang top seperti Ole Romeny (FC Utrecht). Namun, berhubung belum ada tanda-tanda Ole Romeny bersedia dinaturalisasi, tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong memaksimalkan tenaga Jens Raven di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.