Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Jens Raven, Pemain Naturalisasi yang Antar Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |23:56 WIB
Biodata dan Agama Jens Raven, Pemain Naturalisasi yang Antar Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024
Jens Raven cetak gol kemenangan Timnas Indonesia U-19 saat juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@jensraven9)
A
A
A

BIODATA dan agama Jens Raven, pemain naturalisasi yang antar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 akan diulas Okezone. Jens Raven menjadi sosok yang disorot setelah mencetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-19 atas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Biodata dan Agama Jens Raven

Jens Raven lahir di Dordrecht, Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari keluarga sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Hal itu terungkap ketika Jens Raven diwawancara Yussa Nugraha di channel YouTube-nya.

Jens Raven antar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@jensraven9)

(Jens Raven antar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@jensraven9)

Jens Raven juga memiliki ayah yang seorang pesepakbola, yakni Bjorn Raven. Bjorn Raven pernah membela klub Liga Belanda seperti PSV Eindhoven U-21 dan FC Zwolle. Ia juga pernah membela Timnas Belanda U-15 dan main bareng pesepakbola Kenamaan dunia, Clarence Seedorf.

Karena itu, darah sepakbola Jens Raven mengalir deras dari sang ayah. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Jens Raven menembus Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong? Peluang itu sangat besar.

Kebetulan, Timnas Indonesia senior tidak memiliki penyerang jempolan saat ini. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struick yang dipercaya mengisi lini depan Timnas Indonesia, gagal mencetak gol dalam tiga laga terakhir.

Untuk mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia sejatinya membutuhkan penyerang top seperti Ole Romeny (FC Utrecht). Namun, berhubung belum ada tanda-tanda Ole Romeny bersedia dinaturalisasi, tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong memaksimalkan tenaga Jens Raven di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/51/1640649/jakarta-running-festival-2025-strava-ungkap-lonjakan-rekor-peserta-lari-aco.webp
Jakarta Running Festival 2025, Strava Ungkap Lonjakan Rekor Peserta Lari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/03/11/pelatih_as_roma_daniele_de_rossi_foto_reuters.jpg
Usai Libas Jay Idzes Cs, Genoa Tunjuk Legenda Italia Jadi Pelatih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement