Langsung Juara di Turnamen Resmi Pertamanya Bersama Timnas Indonesia U-19, Jens Raven Bangga

SURABAYA - Rasa bangga tak bisa ditutupi penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Jens Raven usai membawa timnya tersebut menjuarai Piala AFF U-19 2024. Sambil menangis tersedu-sedu, Raven mengakui sangat senang karena mampu juara pada turnamen resmi pertamanya membela Timnas Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia U-19 barus aja meraih gelar Piala AFF U-19 2024 usai menang atas Thailand U0-19 di final yang baru saja berakhir pada Senin (29/7/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Garuda Nusantara juara usai menang tipis 1-0.

Gol semata wayang Skuad Garuda Nusantara diciptakan oleh Jens Raven pada menit ke-18. Golnya itu meneruskan sundulan Kadek Arel yang mengarah ke mulut gawang Skuad Gajah Perang- julukan Thailand-

Usai laga, Jens Raven menangis bahagia karena meraih juara untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia U-19. Dia menangis sambil memegang erat bendera merah-putih.

Jens Raven mengatakan sangat bahagia dapat membawa timnya berprestasi dalam ajang tersebut. Dia pun kagum dengan dukungan luar biasa suporter Timnas Indonesia U-19 sepanjang Piala AFF U-19.

"Sangat luar biasa, bisa cetak gol di final, di tengah stadion yang ramai oleh fans ini. Saya bisa menang di hadapan para fans," kata Jens Raven usai laga, Senin (29/7/2024).