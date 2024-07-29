Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Langsung Juara di Turnamen Resmi Pertamanya Bersama Timnas Indonesia U-19, Jens Raven Bangga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:02 WIB
Langsung Juara di Turnamen Resmi Pertamanya Bersama Timnas Indonesia U-19, Jens Raven Bangga
Pemain Timnas Indonesia U-19, Jens Raven. (Foto: Instagram/jensraven9)
A
A
A

SURABAYA - Rasa bangga tak bisa ditutupi penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Jens Raven usai membawa timnya tersebut menjuarai Piala AFF U-19 2024. Sambil menangis tersedu-sedu, Raven mengakui sangat senang karena mampu juara pada turnamen resmi pertamanya membela Timnas Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia U-19 barus aja meraih gelar Piala AFF U-19 2024 usai menang atas Thailand U0-19 di final yang baru saja berakhir pada Senin (29/7/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Garuda Nusantara juara usai menang tipis 1-0.

Gol semata wayang Skuad Garuda Nusantara diciptakan oleh Jens Raven pada menit ke-18. Golnya itu meneruskan sundulan Kadek Arel yang mengarah ke mulut gawang Skuad Gajah Perang- julukan Thailand-

Usai laga, Jens Raven menangis bahagia karena meraih juara untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia U-19. Dia menangis sambil memegang erat bendera merah-putih.

Jens Raven mengatakan sangat bahagia dapat membawa timnya berprestasi dalam ajang tersebut. Dia pun kagum dengan dukungan luar biasa suporter Timnas Indonesia U-19 sepanjang Piala AFF U-19.

Jens Raven

"Sangat luar biasa, bisa cetak gol di final, di tengah stadion yang ramai oleh fans ini. Saya bisa menang di hadapan para fans," kata Jens Raven usai laga, Senin (29/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1641017/biodata-mike-rajasa-hoppenbrouwers-kiper-calon-bintang-timnas-indonesia-u17-berdarah-mamasa-aph.webp
Biodata Mike Rajasa Hoppenbrouwers, Kiper Calon Bintang Timnas Indonesia U-17 Berdarah MamasaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/lamine_yamal.jpg
Lamine Yamal Akhirnya Buka Suara Soal Isu Cedera Pubalgia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement