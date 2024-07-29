Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tangis Jens Raven Pecah Usai Jadi Pahlawan Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:59 WIB
Tangis Jens Raven Pecah Usai Jadi Pahlawan Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024
Tangis Jens Raven pecah usai antar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

TANGIS Jens Raven pecah usai menjadi pahlawan Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Ketika diwawancara kelar pertandingan, penyerang 18 tahun ini tak kuasa menahan tangis.

Sambil memegang bendera Indonesia, penyerang FC Dordrecht U-21 ini mengaku bangga bisa mempersembahkan trofi bagi Timnas Indonesia U-19. Jens Raven sejatinya tidak mengawali Piala AFF U-19 2024 dengan baik.

Jens Raven menangis usai antar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Tangkapan Layar)

(Jens Raven menangis usai antar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Tangkapan Layar)

Di dua laga awal fase grup, penyerang bertinggi badan 188 sentimeter ini hanya bermain dari bangku cadangan. Untungnya, Jens Raven masih sanggup mencetak satu gol saat Timnas Indonesia U-19 menang 6-0 atas Filipina U-19 di matchday pertama Grup A.

Baru di partai ketiga melawan Timor Leste U-19, Jens Raven bermain sebagai starter. Kepercayaan itu dibayar tuntas oleh Jens Raven.

Penyerang bernomor punggung 9 ini mencetak dua gol dan tiga assist. Bahkan dalam sebuah momen, Jens Raven sejatinya bisa mencetak gol tambahan sekaligus membukukan hattrick. Namun, ia lebih memilih memberikan assist kepada Arkhan Kaka demi meningkatkan kepercayaan diri penyerang Persis Solo tersebut.

Setelah gagal mencetak gol di semifinal melawan Malaysia U-19, Jens Raven kembali unjuk gigi di final melawan Thailand U-19 malam ini. Gol tunggal kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-19 atas Thailand U-19 dicetak Jens Raven di menit ke-17. Gol tercipta setelah Jens Raven menerima assist dari kadek Arel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1641029/prabowo-angkat-lifter-rizki-juniansyah-jadi-letnan-dua-tni-snm.webp
Prabowo Angkat Lifter Rizki Juniansyah Jadi Letnan Dua TNI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/07/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Hansi Flick Dipecat Barcelona usai Ditahan Club Brugge? Begini Faktanya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement