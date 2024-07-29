Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Tinggalkan Shin Tae-yong Usai 2 Kali Juara Piala AFF U-19 Bareng Timnas Indonesia U-19

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:40 WIB
Indra Sjafri Tinggalkan Shin Tae-yong Usai 2 Kali Juara Piala AFF U-19 Bareng Timnas Indonesia U-19
Indra Sjafri antar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

INDRA Sjafri meninggalkan Shin Tae-yong usai dua kali juara Piala AFF U-19 bareng Timnas Indonesia U-19. Dibilang begitu karena Shin Tae-yong belum pernah memenangkan ajang yang satu ini.

Shin Tae-yong pernah memimpin Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2022. Saat itu, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- tersingkir di fase grup setelah kalah saing dari Vietnam U-19 dan Thailand U-19.

Shin Tae-yong gagal loloskan Timnas Indonesia U-19 ke semifinal Piala AFF U-19 2022. (Foto: AFC)

(Shin Tae-yong gagal loloskan Timnas Indonesia U-19 ke semifinal Piala AFF U-19 2022. (Foto: AFC)

Hasil ini masuk kategori mengecewakan. Sebab, Timnas Indonesia U-19 saat itu berstatus sebagai tuan rumah. Bagaimana dengan Indra Sjafri?

Pelatih 61 tahun ini empat kali membawa Timnas Indonesia U-19 tampil di Piala AFF U-19, tepatnya pada 2013, 2017, 2018 dan 2024. Di kesempatan pertama atau 2013, ia membawa Timnas Indonesia U-19 juara setelah menang adu penalti atas Vietnam U-19.

Setelah finis ketiga di edisi 2017 dan 2018, Indra Sjafri mengantarkan skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- juara Piala AFF U-19 2024. Gelar didapat setelah menang 1-0 atas Thailand U-19.

Gol tunggal Timnas Indonesia U-19 dicetak Jens Raven di menit ke-17. Gol tercipta setelah menerima assist dari kadek Arel. Jika ditotal, Timnas Indonesia U-19 telah memenangkan dua trofi Piala AFF IU-19 dan semuanya didapat di era kepelatihan Indra Sjafri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/06/11/1641103/campus-league-futsal-regional-yogyakarta-siap-bergulir-21-tim-kampus-bersaing-menuju-panggung-nasional-ylo.jpg
Campus League Futsal Regional Yogyakarta Siap Bergulir, 21 Tim Kampus Bersaing Menuju Panggung Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/03/del_piero.jpg
Del Piero Kirim Kritik Tajam ke Spalletti saat Juventus Ditahan Sporting Lisbon di Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement