Indra Sjafri Tinggalkan Shin Tae-yong Usai 2 Kali Juara Piala AFF U-19 Bareng Timnas Indonesia U-19

INDRA Sjafri meninggalkan Shin Tae-yong usai dua kali juara Piala AFF U-19 bareng Timnas Indonesia U-19. Dibilang begitu karena Shin Tae-yong belum pernah memenangkan ajang yang satu ini.

Shin Tae-yong pernah memimpin Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2022. Saat itu, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- tersingkir di fase grup setelah kalah saing dari Vietnam U-19 dan Thailand U-19.

(Shin Tae-yong gagal loloskan Timnas Indonesia U-19 ke semifinal Piala AFF U-19 2022. (Foto: AFC)

Hasil ini masuk kategori mengecewakan. Sebab, Timnas Indonesia U-19 saat itu berstatus sebagai tuan rumah. Bagaimana dengan Indra Sjafri?

Pelatih 61 tahun ini empat kali membawa Timnas Indonesia U-19 tampil di Piala AFF U-19, tepatnya pada 2013, 2017, 2018 dan 2024. Di kesempatan pertama atau 2013, ia membawa Timnas Indonesia U-19 juara setelah menang adu penalti atas Vietnam U-19.

Setelah finis ketiga di edisi 2017 dan 2018, Indra Sjafri mengantarkan skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- juara Piala AFF U-19 2024. Gelar didapat setelah menang 1-0 atas Thailand U-19.

Gol tunggal Timnas Indonesia U-19 dicetak Jens Raven di menit ke-17. Gol tercipta setelah menerima assist dari kadek Arel. Jika ditotal, Timnas Indonesia U-19 telah memenangkan dua trofi Piala AFF IU-19 dan semuanya didapat di era kepelatihan Indra Sjafri.