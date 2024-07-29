Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Inilah Makanan Khas Indonesia Kesukaan Striker Timnas Indonesia U-19 Jens Raven

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |13:50 WIB
Ternyata Inilah Makanan Khas Indonesia Kesukaan Striker Timnas Indonesia U-19 Jens Raven
Jens Raven kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
TERNYATA ini makanan khas Indonesia kesukaan striker Timnas Indonesia U-19, Jens Raven. Wajar saja, ia sangat ingin membela Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Nama pemain naturalisasi Timnas Indonesia U-19, Jens Raven, memang tengah menjadi sorotan. Hal ini tak lepas dari bagaimana penampilan sang pemain saat membela garuda muda di ajang Piala AFF U-19 2024.

Baru bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-19, Jens Raven dengan cepat menjalin chemistry dengan pada pemain lain. Hasilnya, ia pun dengan cepat beradaptasi dengan gaya permainan ala Indra Sjafri dan menjadi salah satu tumpuan tim.

Jens Raven

Tercatat, sepanjang Piala AFF U-19 2024 ini berjalan, Raven telah mencetak 3 gol untuk Timnas Indonesia U-19. Satu gol pertamanya dicetak saat ia membawa Garuda Nusantara menggasak Filipina U-19 dengan skor 6 gol tanpa balas. Dua gol lainnya lagi, ia lesakan saat menumbangkan Timor Leste U-19 dengan skor 6-2.

Usut punya usut, kecintaan Jens Raven pada Indonesia yang membuatnya ingin menjalani naturalisasi sudah tumbuh sejak masih di Belanda. Neneknya yang berasal dari Yogyakarta adalah sosok yang membuatnya jatuh cinta dengan Indonesia.

Salah satu hal yang sering diberikan sang nenek soal Indonesia kepadanya adalah tentang makanan. Selama di Belanda, Jens Raven kerap dibuatkan makanan-makanan khas Indonesia oleh neneknya, seperti soto ayam, nasi goreng, hingga gado-gado.

